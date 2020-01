12 errores que cometes al comprarle un juguete a tu perro

No todo es ir al veterinario, comer y pasear. Los perros también tienen sus caprichos y los dueños lo saben. Cada año se gastan 90 euros de media en accesorios y juguetes para sus compañeros, según la III Edición del Estudio Anual sobre Mascotas en España publicado por Tienda Animal . El 83% del presupuesto está destinado a la diversión del animal.

1. Dejarle jugar con un palo

Sí, puede que tenga cuatro juguetes nuevos en casa, pero lo que más le divierta sea el palo que coge en el parque cuando va de paseo. Primer error. Para los expertos esto no es adecuado. “Es cierto que si el perro sale a pasear, es muy probable que venga con un palo o una piedra. No olvidemos que es un animal, pero ese juego no siempre es bueno”, apunta Laura García, auxiliar técnico veterinario especializada en animales de compañía.