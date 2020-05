Esas enfermeras transgresoras

Año 2020 y estamos, en casi todo el mundo, en confinamiento por una pandemia global y parece mentira, pero solo viviendo una situación así, la humanidad ha aprendido a valorar el trabajo de ese personal sanitario que, con su compromiso y entrega, está demostrando el valor incalculable de su labor.

Una de las mujeres referentes de mi vida, fue siempre una entregada a su profesión. Con la voz llena de alegría y esperanza me contaba historias sobre personas por quienes los pronósticos más difíciles no daban mucho y cómo, a pesar de ello, habían conseguido salvarles la vida para luego celebrarlo junto a ellas.

Especialmente recuerdo la de un minero y algunas de bebés en la unidad de neonatos.

Y es que justo este abril, este del confinamiento global, el mismo de los aplausos en las ventanas, balcones y terrazas, se cumplían 70 años de la graduación de mi abuela en la primera promoción de Enfermeras Profesionales de la Universidad de Cartagena (la de Indias).

Ustedes dirán “pero si mujeres enfermeras ha habido toda la vida” o “pero si esa profesión está muy feminizada”, y no mienten, claro que no, pero si hablamos de las mujeres en la formación universitaria, en los años 50 y en Latinoamérica, pues la verdad es que estas mujeres tenían su mérito, por no decir que aún eran casos anecdóticos.

Recuerdo que me contaba que ella había decidido entrar a estudiar porque sabía que eso le iba a abrir puertas al mundo, y vaya si lo hizo.

Hablamos de una señora que en cuanto se jubiló, -eso sí, con algunas aventuras previas- se dedicó a viajar por todo el mundo, sola o con sus amigas, porque estaba claro que sus inquietudes siempre la querían llevar más lejos. “¿De qué me sirve tener un jarrón bonito o una camisa costosa, si no he vivido lo que quiero?” me decía.