La vida de excesos y escándalos de Maradona

En 2018 no pudo terminar una entrevista por ir borracho, y ese mismo año la periodista Yekaterina Nadólskaya lo denunció por acosó durante el Mundial de Rusia. Según contó, Maradona intentó quitarle la ropa cuando se quedaron solos en la habitación, a la que había subido con el propósito de hacerle una entrevista. “Vino su ayudante me arrojó 500 dólares, y luego llamaron a los guardias de seguridad. Tres hombres me sacaron de la habitación. Ni siquiera me dejaron sacar mis cosas”, aseguró en una entrevista.

Los últimos años del Pelusa

El último Mundial de fútbol dejó una de las imágenes más triste de El Pelusa, cuando tuvo que abandonar la grada de un estadio ayudado por otros tres hombres porque no se sostenía en pie.