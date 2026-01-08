Los pilotos de F-16 de Ucrania desarrollan sus propias estrategias de combate: "Esta guerra es fundamentalmente diferente"

La guerra de Ucrania es diferente al resto de guerras en lo que al combate aéreo se refiere. Por ese motivo, las tácticas enseñadas a los pilotos ucranianos durante su entrenamiento con los cazas F-16 han resultado poco efectivas para luchar contra las fuerzas rusas.

En ese sentido, un piloto ucraniano de F-16 ha explicado en un vídeo compartido por la Fuerza Aérea de Ucrania que "cuando regresamos a casa después del entrenamiento, nos enfrentamos a la realidad: las tácticas que nos enseñaron en el extranjero no se ajustaban del todo a la guerra que estamos librando".

Según ha destacado el piloto, los entrenamientos realizados por la OTAN "se basaban en el tipo de guerras que nuestros socios habían librado anteriormente. Pero esta guerra es fundamentalmente diferente".

Esa diferencia radica en que la línea del frente se encuentra muy protegida por los sistemas de misiles tierra-aire y los aviones de combate rusos, como el Su-35, el Su-57 y el MiG-31. Ese escenario pone en riesgo a las aeronaves ucranianas.

"Tuvimos que averiguar cómo destruir misiles y drones"

Para responder a esas situaciones, los pilotos de F-16 de Ucrania han desarrollado sus propias estrategias de combate. "Tuvimos que sentarnos y averiguar cómo destruir misiles de crucero, atacar drones y combatir al enemigo cerca de la línea del frente", ha contado el piloto.

Al respecto, el piloto ucraniano ha detallado que las amenazas rusas "pueden permanecer en modo de espera, esperando a que nuestros grupos vuelen a gran altitud. Por desgracia, nosotros no tenemos esa ventaja. Por eso, tenemos que volar más bajo para evitar la amenaza de los sistemas de misiles tierra-aire".

Volar a baja altitud hace mucho más difícil que los radares y sistemas de guía de misiles rusos puedan localizar (y atacar) a los aviones de combate ucranianos, ya que el suelo realiza una función de bloqueo de las señales del radar.