Feijóo afronta su cuesta de enero: las claves de su comparecencia online ante la jueza de la DANA por sus mensajes con Mazón

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se enfrenta al peor de sus fantasmas. El líder de la oposición comparecerá este viernes como testigo ante la jueza de la DANA a las 9:30 de la mañana, una intervención que será vía telemática y que realizará desde su despacho en el Congreso.

La declaración llega gracias a la petición por parte de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, que ejerce la acusación particular en el pleito. El acto llega después de más de un año desde la tragedia que dejó un total de 300 muertos en toda la Comunidad Valenciana y que, tras manifestaciones constantes, terminó con la dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón.

¿Por qué se cita a Feijóo?

La citación está justificada porque el presidente popular podría "dar razón de los comentarios" de Mazón "a raíz de las conversaciones" con la consejera Salomé Pradas que también está siendo investigada en el procedimiento llevado a cabo en Catarroja.

Feijóo se presenta ante la magistrada tras de conocerse los mensajes vía WhatsApp que intercambió con el entonces president de la Generalitat el día de la catástrofe. El primero de ellos llegó a las 19:59 horas, donde el líder popular trasladaba ánimos y disposición ante lo que estaba sucediendo. "Se está jodiendo cada minuto", afirmó Mazón.

Dichos mensajes fueron entregados por el presidente del PP de forma voluntaria. Ahora y ante la jueza Nuria Ruiz Toborra, Feijóo se presenta como una de las figuras clave para entender y dar contexto acerca de lo que sucedió el día de la mayor tragedia de la historia reciente de la Comunidad Valenciana que dejó daños incalculables además de las pérdidas humanas.

Tras las críticas del Partido Socialista Valenciano y otros partidos del espectro de la izquierda, Feijóo se vio obligado a entregar también su parte de las respuestas que intercambió con el entonces president.

La hemeroteca de la condena

La magistrada sustenta la citación después de numerosas declaraciones en las que el propio Feijóo reconocía en rueda de prensa y entrevistas que estaba informado "en tiempo real" de la situación. Estas afirmaciones colocan al líder de la oposición dentro del marco de investigación del pleito que se está llevando a cabo y vuelve a trasladarle ante uno de los huesos más difíciles de roer desde que se colocó al frente del partido.

Los mensajes de Feijóo a Mazón el día de la DANA: "Lleva la iniciativa de comunicación" El presidente del PP pidió a su barón que le informara sobre qué ministros le habían llamado y si le estaban prestando ayuda "suficiente".

"Un puto desastre va a ser esto presi". Podría ser un mensaje visionario de lo que puede pasar en el testimonio, pero no. Se trata de uno de los WhatsApp que mandó Mazón a las 23:29 horas ante la catástrofe que vivía la región aquel 29 de octubre de 2024. "Estamos desbordados, no sabemos lo que está pasando realmente pero nos llegan decenas de desaparecidos y no puedo confirmarlos", reafirmaba.

La conversación entre ambos dirigentes políticos se convertirá durante este viernes en uno de los ejes fundamentales del juicio que tratará de seguir arrojando luz al día más oscuro de la historia de Valencia.

¿Importa más lo que parece que lo que es?

Tanto la jueza como las acusaciones particulares dan especial relevancia a uno de los mensajes que le trasmitió Feijóo a Mazón donde le ordena que "lidere informativamente como hiciste con el incendio". No es un asunto menor, desde la oposición valenciana, así como diferentes asociaciones, apuntan a que el líder popular estaba más preocupado por la construcción de un relato que por la gestión de la tragedia.

"Lleva la iniciativa de comunicación… Es la clave", insistía Alberto Núñez Feijóo. Desde Génova por otro lado han insistido en que se trata de una estrategia que se basa en ofrecer a la ciudadanía la información más clara y nítida posible.

Feijóo ahora se enfrenta a una declaración. No ante los medios de comunicación o adversarios políticos, sino ante la magistrada que se está encargando de juntar todas las piezas del puzle. Desde el Partido Popular e incluso su propio presidente mantienen que colaborarán con la justicia en todo momento.

La cuesta de enero

Este primer mes del año tiene una trascendencia clave para el juicio que trata de dirimir las responsabilidades de la DANA. Una vez Feijóo comparezca ante la jueza de Catarroja, cuatro días después —el 12 de enero— se dará el "cara a cara" entre la exconsellera Salomé Pradas y José Manuel Cuenca, jefe de Gabinete de Mazón en aquel fatídico día para contraponer ambas versiones.

Según la magistrada, este enfrentamiento dialéctico servirá para colocar con mayor exactitud el escenario de las instituciones durante el 29 de octubre y para dar coherencia a las declaraciones con las pruebas aportadas "en aspectos absolutamente esenciales para la investigación".

Tras ello y dilucidar mejor el papel de todas las administraciones, sin importar el color político, la jueza de Catarroja tomará declaración a José Morgan, asesor de las Corts Valencianas y actual asesor jurídico de la Presidencia de la Generalitat. En otras palabras, el asesoramiento político de la tragedia también entra en consideración dentro de las responsabilidades.

Punto de inflexión

La comparecencia del líder de la oposición y presidente del Partido Popular supone un punto de inflexión en el procedimiento por diferentes motivos. En primer lugar, y aunque lo haga de testigo, sus conversaciones con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, el día de la tragedia trascienden a pieza clave de la investigación. Hay que tener en cuenta que ambos han cambiado o matizado lo que sucedió aquella tarde de 2024.

En segundo lugar, el juicio de la DANA ya no sólo se trata de un informe técnico donde se trata de dirimir las responsabilidades de los diferentes implicados, sino que ahora se eleva a investigaciones políticas de primer nivel. Tanto la labor comunicativa, protocolaria como de gestión de las diferentes entidades están en entredicho.

En tercer lugar y, después de conocer todos los mensajes, diferentes miembros de la primera línea de la política están encima de la mesa. A las 23.23 horas, aseguró a Feijóo que había hablado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la vicepresidenta Montero; además de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "para que tengan en prealerta posibles efectivos para mañana". Algo que también ha negado en numerosas ocasiones el president de la Generalitat.

Por otro lado, las conversaciones entre Feijóo y Mazón señalan que el presidente valenciano ya conocía a las 23:25 horas que había víctimas mortales. "Ya están apareciendo muertos en Utiel", decía. A la par, se negó a hacerlo público porque "van a aparecer más".

La pesadilla que no desaparece

A nivel político, para Alberto Núñez Feijóo, la DANA se ha convertido en la principal pesadilla desde que asumió el liderazgo del Partido Popular en 2022. Tras la tragedia que dejó 230 muertos en la Comunidad Valenciana, tanto la formación como el propio presidente apoyaron al principal responsable de la Generalitat que, en las horas más decisivas de la catástrofe, se encontraba en paradero desconocido.

El Ventorro se erigió como lugar donde Mazón pasó la mayor parte del 29 de octubre de 2024 junto a la periodista Maribel Vilaplana. A lo largo de los últimos meses, las versiones de ambos sobre cuánto estuvieron en el restaurante han ido variando.

Ponte al día: qué se sabe nuevo de la comida en El Ventorro entre Mazón y Vilaplana y qué dudas persisten En las últimas horas se han conocido nuevos datos sobre las horas clave en las que fallecieron un total de 229 personas en la Comunidad Valenciana. Entre ellos, dos menús en el restaurante por 156 euros, contradicciones en la cronología, avisos de Utiel o la 'hora desconocida'.

Tanto en el Congreso Nacional del PP en el mes de julio como en los sucesivos actos de la formación, el apoyo a Mazón fue prácticamente unánime provocando un desgaste claro a Feijóo. Algo que no ha pasado desapercibido por los partidos de la oposición autonómica que, como en el caso de Joan Baldoví en conversación con El HuffPost, afirman que "hay algo oscuro" entre ambos "que todavía no se sabe".

Tras la dimisión del president de la Generalitat, el fantasma sigue presente en la actualidad del PP con citaciones y el empeño de la jueza que trata de reconstruir pieza a pieza lo que sucedió aquel día.

Siempre hay una primera vez...

Por el momento, Feijóo declarará meramente como testigo. Sin embargo, se trata de la primera vez que el presidente del Partido Popular tendrá que afirmar ante una jueza cómo vivió aquel día, qué fue lo que hizo, que relación mantuvo con el president de la Generalitat y también tendrá que matizar cada uno de los capítulos de aquel 29 de octubre.

Sin prensa ni adversarios políticos, en esta ocasión se regirá bajo el juramento de la verdad ante una magistrada. El qué y cómo pueda decir las cosas jugará un papel determinante no sólo para el desarrollo del juicio, sino también para su propia persona y con aquellos con los que pudo tener relación el día de la DANA.