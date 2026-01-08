El Servicio de Seguridad de Ucrania daña con éxito un depósito de municiones y una instalación petrolera en Rusia: "Las explosiones resonaron toda la noche"

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha conseguido lanzar un exitoso ataque que ha dañado un depósito de municiones y una instalación petrolera situadas en el centro de Rusia.

La ofensiva forma parte de una campaña de "ataques profundos" contra objetivos militares e infraestructuras petroleras ubicadas en Rusia. La operación se ha llevado a cabo con drones de ataque de largo alcance.

Tal y como ha informado una fuente interna del SBU al medio de comunicación ucraniano Kyiv Independent, los drones operados por la unidad de fuerzas especiales Alpha alcanzaron un arsenal ruso de gran tamaño situado cerca de la ciudad de Neya, en la región de Kostroma.

Según esa misma fuente del Servicio de Seguridad de Ucrania, en Neya "las explosiones resonaron toda la noche" debido a las detonaciones de las municiones almacenadas en el arsenal ruso.

El mencionado arsenal ruso funcionaba como un gran centro de armamento desde el que se distribuían municiones de artillería, cohetes y misiles a otros depósitos rusos de menor tamaño.

"Centro de contabilidad, mantenimiento, almacenamiento y preparación para el envío"

El ataque contra este objetivo militar ubicado en la ciudad rusa de Neya ha sido confirmado por el Estado Mayor de Ucrania, que ha precisado que a la instalación se la conoce oficialmente como el Arsenal 100 de la Dirección Principal de Misiles y Artillería del Ministerio de Defensa de Rusia.

En ese sentido, desde el Estado Mayor de Ucrania han destacado que la instalación militar rusa dañada en el ataque "funciona como centro de contabilidad, mantenimiento, almacenamiento y preparación para el envío de munición de artillería, así como de misiles tácticos y operativos-tácticos".

Más allá de la ofensiva contra ese importante arsenal ruso, Ucrania también ha atacado con la misma clase de drones una gran instalación petrolera situada en las proximidades de la ciudad rusa de Usman, en la región de Lipetsk.