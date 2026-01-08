Quiénes son los cinco presos políticos españoles liberados por Venezuela 

José María Basoa (izda.) y Andrés Martínez Adasne (dcha.), dos de los presos políticos españoles liberados por el Gobierno de Venezuela

Venezuela es un poco más libre este jueves 8 de enero. El recién reconfigurado Gobierno con Delcy Rodríguez como presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro ha anunciado la liberación de un "amplio número" de presos políticos. Lo ha hecho en boca de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y peso pesado del chavismo con y tras Maduro.

Venezuela contaba, a finales de 2025, con 887 presos políticos, según el informe de la ONG Foro Penal. De ellos no se conoce el número total de personas que han sido puestas en libertad.

Sí se sabe que son cinco los ciudadanos españoles liberados, tal y como ha confirmado el Ministerio de Exteriores, que ha detallado sus identidades, de los que hay una ciudadana con doble nacionalidad española-venezolana. Se trata de:

José María Basoa

Andrés Martínez Adasme

Miguel Moreno Dapena

Ernesto Gorbe Cardona

Rocío San Miguel

El ministro José Manuel Albares ha sido el encargado de confirmar las cinco identidades y ha ofrecido detalles sobre la situación de cada uno de ellos. "Un día muy feliz", ha indicado el titular de Exteriores, que ve esta decisión "como un paso positivo en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela".

Los vascos José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, dos trotamundos y aventureros de 35 y 32 años, respectivamente, llevaban detenidos desde septiembre de 2024. Ambos fueron acusados de participar en un complot contra Maduro. Tras ser capturados en la Amazonía se les atribuyeron cargos de conspiración hasta llegar a enjuiciarles como presuntos agentes secretos del CNI

Miguel Moreno Dapena es un periodista canario de 34 años que fue encarcelado el pasado junio cuando viajaba en un barco cazatesoros en busca de pecios hundidos en aguas venezolanas. Para el régimen, estaba preparando una prospección petrolera en territorio nacional.

El periodista canario Miguel Moreno Dapena EFE / Familia Moreno Dapena

El valenciano Ernesto Gorbe Cardona, de 52 años, llevaba algo más doce meses entre rejas, tras ser detenido en diciembre de 2024, con el pretexto inicial de estar de forma irregular al caducar su visado.

El quinto caso es el de la activista hispanovenezolana Rocío San Miguel, abogada de 59 años nacida en Caracas y con proyección internacional por su papel como defensora de los derechos humanos y por ser presidenta de la organización Control Ciudadano. San Miguel fue detenida en el aeropuerto en febrero de 2024, cuando intentaba escapar del país junto a su hija.

Todos ellos se encuentran "bien" en palabras de Albares, que ha adelantado que han podido hablar ya con sus familias desde la residencia del embajador en Caracas. Se espera que los cinco regresen a España alrededor del mediodía de este viernes en horario peninsular.