España fue el mayor importador mundial de gas ruso por barco en julio y agosto

LOIC VENANCE via AFP via Getty Images

LOIC VENANCE via AFP via Getty Images

Mientras la Unión Europea ha impulsado varias baterías de sanciones contra Moscú por la invasión rusa en Ucrania, las ventas del gas natural por vía marítima procedente de este país a varios socios comunitarios no han dejado de crecer. Con este telón de fondo, España fue el mayor importador a nivel mundial de gas natural licuado (GNL) ruso por barco en los últimos meses de julio y agosto, según ha publicado El País este martes.

En este sentido, el citado medio ha dado a conocer que los importadores españoles transfirieron más de 747 millones de euros a las energéticas de ese país, según los datos publicados por el Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA). Le siguen en la lista Francia, con 600 millones, y China, con 527.