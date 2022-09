Esperanza Aguirre confiesa lo que le pidió la mujer de Rajoy tras su derrota en 2008

JAVIER SORIANO via Getty Images

Ella dice que se ha ido, pero solo “de la primera línea”. A sus 70 años, Esperanza Aguirre sigue “llevando una vida política activa” y analizando toda la actualidad. “Mientras Dios me dé salud, seguiré en política”, ha explicado la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, ministra de Educación y Cultura y presidenta del Senado.

“Cuando Mariano salió al balcón, Viri me dijo ‘dile que se tiene que retirar’. Yo, por supuesto, no le dije nada. Y parecía que se iba a retirar, pero a la mañana siguiente todos los presidentes regionales le llamaron”. Este apoyo de los suyos, añade, fue fundamental para su aguante. Esa noche, ha añadido, Aguirre (por entonces presidenta madrileña) estuvo con su presidente “hasta las 4 de la madrugada, por eso no le llamé”, como ha justificado al revelar su enfado por los “ataques” recibidos aquellos días.