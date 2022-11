La razón por la que algunos futbolistas de la Premier League no levantan pesas

Catherine Ivill via Getty Images

Sí, no todos los futbolistas se pasan horas en el gimnasio y la prueba de ello es lo que han explicado el delantero del Newcastle Callum Wilson y el ariete del West Ham Michail Antonio sobre el levantamiento de pesas.

Según detallaron en el pódcast The Footballer’s Football , los dos goleadores de la Premier League revelaron que ellos no suelen ir al gimnasio para levantar mancuernas porque podrían afectarles en su velocidad.

Callum justificó que “las armas son... únicamente naturales”. “Si eres un futbolista no quieres ese músculo extra, así que ¿necesitas el press de banca? No, no realmente”, señaló.