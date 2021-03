¿Está preparada España para ser un país amable con la menstruación?

No se trata de una moda, de un concepto trending topic —en España la menstruación nunca lo ha sido—. Estamos hablando de que aún hay niñas y mujeres que no pueden acceder a productos para la menstruación de calidad, sanos y respetuosos con el medio ambiente. Muchas veces porque ni siquiera saben que existen alternativas.

El problema radica también en que no existen estudios oficiales en los que podamos valorar el impacto y alcance que esta desigualdad tiene en los estudios de las niñas, su salud ginecológica o la situación general de las familias. Quizá es momento de ponerle números a las realidades que muchas educadoras menstruales vemos, que no a todas les alcanza para comprarse el producto menstrual de su elección.

Esto no debería depender de la corriente política que lidere en ese momento, si no que es una preocupación que nos debería tocar a todas. Que nuestras niñas jamás se vean en apuros ya no solo para comprar una compresa o una copa menstrual, si no para pedirla o demandar su acceso en casa o en la escuela.