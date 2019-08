Las siete mejores actividades turísticas para hacer este verano

Otros edificios que merece la pena visitar son el One World Trade Center de Nueva York (541 metros), la Aguja Espacial de Seattle (184 metros) y el U.S. Bank Tower de Los Ángeles (310 metros), que cuenta con un tobogán de cristal en sus pisos superiores .

“En Londres, mi esposa me convenció para montar en el ascensor de alta velocidad que lleva a la parte alta del Shard ”, recuerda Trevor Kucheran. Esta pareja, que dirige el blog Travel Off Path , se enorgullece de evitar las multitudes y viajar por los lugares turísticos menos habituales. “Me quedé sin aliento al ver las vistas a 95 pisos de altura. Puede que sea algo típico, pero tengo claro que no lo olvidaré”.

En un viaje de trabajo a Nueva Orleans hace años, el director de mi empresa organizó una salida para ver un partido de baloncesto en el pabellón Smoothie King Center. No me van mucho los deportes y no me entusiasmaba mucho la idea, pero fui y me lo acabé pasando genial.

Lo que descubrí es que no hace falta que animes al equipo local ni que te gusten los deportes para disfrutar de un partido en casa. Los eventos deportivos son una forma estupenda de mezclarte con los habitantes de la ciudad, probar la comida rápida regional y tener un tema de conversación para hablar con los desconocidos del bar del hotel.