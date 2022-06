Europa se reinicia: empieza el proceso para cambiar sus Tratados fundacionales

Von der Leyen, nacida en Bruselas, hija de un alto funcionario que asisti贸 a la firma del Tratado de la UE en Roma, respalda con vehemencia la necesidad de cambiar. 鈥淪iempre argument茅 que votar por unanimidad en algunas 谩reas clave simplemente ya no tiene sentido si queremos ser capaces de movernos m谩s r谩pido鈥, dijo en su discurso ante el Parlamento Europeo. 鈥淭enemos que mejorar la forma en que nuestra democracia funciona, en forma permanente鈥, defendi贸.

鈥淯stedes nos han dicho hacia d贸nde quieren que vaya esta Europa. Y ahora nos toca tomar el camino m谩s directo hasta all铆. Usando los l铆mites completos de lo que podemos hacer dentro de los tratados y, s铆, cambiando los tratados donde sea necesario鈥, enfatiz贸.

Macron fue m谩s all谩 y dijo que 鈥渓a UE, teniendo en cuenta su nivel de integraci贸n, no puede ser a corto plazo el 煤nico modo de estructurar el continente europeo鈥 y propuso la constituci贸n de una 鈥渃omunidad pol铆tica europea鈥 a la que se puedan integrar naciones que compartan los mismos valores, pero que no pueden adherirse de manera r谩pida al bloque, como es el caso de Ucrania. Es otra de las piedras de toque del debate: si se toca o no se toca el proceso de adhesi贸n.

El galo propuso una 鈥渃omunidad pol铆tica鈥 permitir铆a 鈥渁 las naciones democr谩ticas que se asocian a nuestra base de valores encontrar un nuevo espacio de cooperaci贸n pol铆tica, de seguridad鈥 y tambi茅n en otras 谩reas como la energ茅tica, el transporte y la circulaci贸n de personas, argument贸 el mandatario. El objetivo clave de su propuesta ser铆a la preservaci贸n de la unidad continental sin poner en peligro 鈥渓a fuerza y la ambici贸n鈥 del bloque, pasados ya procesos lesivos como el Brexit.

D铆as antes, el italiano Mario Draghi hab铆a dado otro discurso en el Europarlamento que ahora se cita como referencia de lo que hay que hacer. 鈥淪i esto requiere el inicio de un camino que lleve a la revisi贸n de los tratados, debemos aceptarlo con valor y confianza鈥, indic贸, a prop贸sito de la guerra ucraniana.

El problema es que 13 de los 27 pa铆ses de la UE rechazan hoy la puesta en marcha de un procedimiento para cambiar los Tratados. 鈥淣o estamos a favor de los intentos irreflexivos y prematuros de poner en marcha鈥 dicho procedimiento, escribieron pa铆ses como Polonia, Ruman铆a y Finlandia.

Mucha tela que cortar, muchos detalles que afinar, pero una verdad insoslayable: los nuevos tiempos necesitan de una nueva Europa y por los Tratados empieza el viraje.