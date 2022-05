Feijóo denuncia ante Von der Leyen el retraso de España al ejecutar los fondos europeos

Europa Press News via Getty Images

“He tenido la oportunidad de analizar con la presidenta de la Comisión Europea la situación de los Fondos Next Generation. España los necesita para acelerar una recuperación en la que va a la cola de Europa. Europa debe desbloquearlos y España debe cumplir con los hitos pactados”, ha añadido el líder nacional en su Twitter.

Ante Von der Leyen, Feijóo se ha comprometido a cumplir si es elegido presidente del Gobierno con los compromisos pactados por el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez y Bruselas en el plan de recuperación, que se extienden hasta 2026, porque a pesar de que no se contó con la oposición mandar el mensaje contrario “sería malo para España” según indican desde el PP.

De acuerdo con las fuentes del PP, la preocupación de Feijóo por el retraso en la ejecución de los fondos ha llevado a que Von der Leyen confirmase que, tal y como recogen las normas del fondo, los desembolsos no se producirán si no se cumplen los hitos. Sin embargo, estas fuentes no precisaron si la presidenta de la Comisión Europea comparte la preocupación por la gestión de los fondos europeos por parte del Gobierno que ha hecho pública la oposición en España.