Fernández Díaz y Cospedal, ante sus mentiras en el Congreso

- Cospedal: Oye, y la famosa libretita, ¿tú crees que la sacarán?

- Villarejo: Yo, la libretita... a mí no me ha dicho... he hablado con los dos esto...

- Cospedal: Es que Inda se lo va contando a quien lo quiere oír (...).

- Villarejo: Ya, pero a mí la famosa libretita que él dice que tal, él lo que me ha dicho es que tiene fotocopia de algunas hojas que el otro le ha enseñado, que no se las ha llegado a dar, el abogado. O sea, que lo de la libretita no la tiene físicamente, ¿eh? Ni siquiera Inda, creo, por lo que me ha dicho. ¿Qué va por ahí contando cosas? Es que es un bocazas.

- Cospedal: Por eso te estoy llamando (…) la libretita sería mejor poderlo parar.