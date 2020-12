Fernando Reinlein: “Vendría bien que el rey dijera que las Fuerzas Armadas están a las órdenes del Gobierno”

Estos señores, para hacer esa carta, se pusieron en contacto con otras promociones del Ejército y de la Marina para promover un movimiento fuerte. Y solamente consiguieron 73 nombres de la 23 Promoción, la anterior a la mía. Osea que han fracasado esas intenciones. Pero para descubrir golpes de Estado ahora no hay que investigar en los cuarteles, hay que investigar en las empresas, en las multinacionales, en los despachos y en los palacios. Por ahí sí que puede existir un peligro de involución. Pero en los cuarteles no.

¿Por qué los partidos, en democraci,a no han intervenido de manera contundente para frenar a los nostálgicos del franquismo?

Ha habido reformas importantes dentro de lo que cabe, pero siempre el político ha tenido miedo del militar. Y es comprensible, porque tienen cañones. Las asociaciones profesionales han empujado con mayor o peor fortuna, como la AUME, el Consejo de Personal del Ministerio de Defensa.

¿Qué consecuencias tiene para el Ejército la significación de estos ex militares?

Por la simplificación que suele haber, pues negativa. El problema es que el común lo que ve es que unos militares dicen estas cosas. Pero esto hay que explicarlo: no son militares. Y, además, han fracasado en su intento de movilizar a un montón de promociones, incluso de retirados, de las Fuerzas Armadas. Pero sí, la imagen del Ejército queda tocada. Aunque no es posible que haya ahora una reacción de este tipo en nuestras Fuerzas Armadas, con las misiones en el exterior y con la formación que tienen en contacto con ejércitos extranjeros y hablando inglés...

¿Qué paralelismos ve entre la situación política actual y la del período 1977-1981?

No muchos. Si acaso percibo alguno con el 36. Por ejemplo, esta manía de la derecha de decir al Gobierno ‘socialcomunista’… Pues quienes dicen esto no saben las diferencias que podía haber entre Stalin y Carrillo. ¡Es que no tiene nada que ver! Y aunque ahora en Podemos hay comunistas, no son un partido comunista. Son otra cosa.

¿Debería Felipe VI intervenir de algún modo en esto?

El día de la Pascua militar da un discurso. Podía aprovechar para decir algo. Por ejemplo, sin entrar a responder a la carta, decir que las Fuerzas Armadas están a las órdenes del Gobierno y al servicio de la Constitución. Vendría muy bien.