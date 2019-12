Fiorito, el argentino que llevó la música house a Ibiza

Hola, me llamo Alfredo Joaquín Fiorito Lagos y nací en 1953 en Rosario (Argentina). Allí, además de jugar al rugby estudiaba medicina, pero lo dejé todo por la música. De joven frecuentaba conciertos y discotecas hasta que en 1976 estalló un golpe de estado que provocó 30.000 desaparecidos. Yo tenía ideas políticas muy claras de izquierda y estuve 15 días preso. Al salir me perseguían, como en las películas, así que dejé la Argentina junto a mi ex mujer. Jamás antes había pensado en dejar mi país y no me fue fácil tomar esa decisión.

¿Cómo se ganaba las habichuelas Alfredo Fiorito antes de llegar a Ibiza? Trabajaba de periodista en el periódico La Capital de Rosario y también organizaba conciertos de grupos de rock nacional.

¿Cuándo viniste por primera vez a la isla y qué te atrapó de ella? Tras abandonar Argentina nos fuimos a Barcelona, después Suiza, París y finalmente volvimos a Barcelona. Un día nos sentamos en un bar a leer las cartas que nos habían enviado nuestros amigos y todas hablaban de Ibiza. Al bajar por las ramblas y llegar al puerto nos encontramos con un barco que se llamaba Ciudadde Ibiza. Así que decidimos hacer lo que todas las señales nos marcaban y nos vinimos a la isla.Nada más poner un pie en tierra sentimos un aroma a libertad, a paz, a alegría... Así que nos dijimos: este en nuestro lugar. En mi caso lo sigue siendo.

¿Y qué cosas “legales” hiciste para poder sobrevivir en Ibiza antes de hacerte Dj? Primero hicimos velas para venderlas en el mercadillo de Es Caná, pero se nos derretían (no tuvimos en cuenta al sol). Luego yo me puse a hacer tartas que vendía a restaurantes. Más tarde abrimos una tienda Coq... Un día, luego de un partido de rugby en Las Salinas, un amigo me dijo que dejaba un bar en el puerto y que si quería quedarme con él. El Be Bop! El local tenía dos platos y un mixer y entre copa y copa me dedicaba a poner música. ¡A los dos años estaba pinchando en Amnesia!

¿Cómo fue aquella primera noche tras los platos de una de las discotecas más famosas del mundo? Fue en el 83 con motivo de una fiesta de un desfile de moda. La noche fue un éxito pero los propietarios no aceptaron hasta años más tarde que yo siguiera como residente, así que ese verano lo pasé trabajando en un bar en Formentera. Me encantó, tenía una bicicleta y la mayoría de las noches terminaba de trabajar y me iba a dormir en la playa.

Dicen por ahí que eres el tipo que trajo el house a Ibiza… Pues si, era el año 85 y yo estaba trabajando en Madrid, en el Amnesia. Un Dj madrileño me dijo que había un ex jugador de baloncesto americano que traía discos de USA y los vendía aquí. Lo llame y me dijo: “te voy a hacer escuchar algo muy diferente que creo que te va a gustar”. Y saco unos pocos discos del sello DJ International y Trax. Ese sonido crudo, las cajas de ritmo y los bajos ¡me fliparon! Era lo más diferente que había escuchado en años. Comencé a pinchar aquellos discos mezclados con Depeche Mode, new wave belga y tecno original del norte de Alemania y fue un éxito.