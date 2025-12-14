José Viña, médico experto en longevidad: "Querer hacer más de lo que cabe en un día es un error"

Hay que empezar a cuidarse desde bien temprano en la vida, porque eso es lo que nos permitirá en vivir más y mejor. Ésta es una las tesis principales que defiende el médico experto en longevidad y catedrático de Fisiología de la Universidad de Valencia José Viña en su libro La ciencia de la longevidad (Editorial Sinequanon). Y es que este autor es uno de los mayores expertos españoles en medicina antienvejecimiento.

Este experto defiende que "alrededor de los 30 años el cuerpo se estabiliza ya está empezando el proceso de envejecimiento", según ha contado en una entrevista a La Vanguardia. Y añade además que el envejecimiento no se produce de una forma continua, sino en fases en las que se acelera: Alrededor de los 40 años y de los 60, por ejemplo, sucede esa aceleración."Pero el mensaje fundamental es que a partir de los 30 ya te puedes ir cuidando", recalca.

Sobre este cuidado más temprano necesario para prevenir el envejecimiento prematuro, defiende en su libro la idea de "longevidad saludable". Y explica que la cuestión no sólo es vivir más años, sino también hacerlo con una buena calidad de vida, es decir, "lograr una longevidad constructiva".

Y quizás uno de los aspectos más interesante que aborda Villa tiene que ver con nuestra capacidad para controlar nuestra "velocidad de envejecimiento". El envejecimiento no se puede eliminar, pero la velocidad de envejecimiento sí se puede modular, podemos intervenir sobre ella a través de nuestros hábitos de vida. Con esto se suelen mencionar aspectos que todos conocemos, como la buena alimentación sana, el hacer ejercicio, el mantener unos hábitos saludables evitando el alcohol y el tabaco o cuidar el tiempo y la calidad del sueño.

Pero Villa hace énfasis en otro aspecto más: "Es importantísimo para la felicidad que controlemos nuestro tiempo y que no queramos saturar nuestros días de actividades". Es decir, la gente joven "quiere hacer más cosas de las que caben en un día; y eso, además de imposible, es un error", asevera. Y menciona su propio caso: "Yo no siempre he acertado en ese aspecto de la vida, pero siempre he intentado tener cierto control sobre mi tiempo, porque eso es fundamental para la felicidad y para la longevidad saludable".