Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Blanca, nutricionista, advierte al que tiene hambre 3 horas después de comer: "Tomas poca proteína"
Salud
Salud

Blanca, nutricionista, advierte al que tiene hambre 3 horas después de comer: "Tomas poca proteína"

La inflamación se produce por aspectos como el estrés, la mala gestión de las emociones, la falta de descanso o los malos hábitos de vida y alimentación.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
Un hombre con dolor de estómago.
Un hombre con molestias en el estómago.Anna Bizon/ Getty

Evitar el estrés, dormir bien, reducir lo más posible el consumo de alcohol y de tabaco y hacer ejercicio de forma regular. Conocemos bien estos buenos hábitos, pero quizás no tanto todas las consecuencias que tienen el no seguirlos, así como qué podemos hacer para dejar de sentirlos hinchados, cansados e incluso de mal humor. La nutricionista e instagrammer Blanca García-Orea Haro (@blancanutri), máster en microbiota humana, da pautas y consejos en su canal sobre nutrición digestiva y hormonal. 

Y, además, en su último libro 5 semanas para desinflamarte (editorial Grijalbo) explica qué falla en tu alimentación para que no aguantes ni tres horas sin hambre entre comidas. Así, destaca aspectos de nuestra vida que contribuyen a que se produzca esa inflación, como el estrés y la mala gestión de las emociones; la falta de descanso, el sedentarismo o los hábitos como el tabaquismo o el consumo habitual de alcohol.

A raiz de esta publicación, ha explicado a Europa Press Salud que "dañamos nuestro cuerpo de manera constante y el sistema inmune nos va dando señales de ello, hasta que que decide adaptarse a la situación con el objetivo único de que sigas viviendo, aunque con una peor calidad de vida porque te sientes inflamado, cansado, o triste".

Y la primera recomendación que da en su canal y en su libro es que aumentemos la cantidad de proteínas que consumimos en cada comida. Según señala esta experta, debemos incluir entre 20 y 30 gramos de ellas en cada una de ellas. Si lo hacemos, eso nos ayuda a saciarnos y a no tener hambre hasta la siguiente comida. 

Pero también apunta otros aspectos que pueden influir en ello, como tener la glucosa desrregulada o una mayor resistencia a la insulina. Por ejemplo, cuando se tiene el cortisol alto, por sobrepeso o por alguna otra razón, o tienes mucho estrés, la insulina se dispara para que tu metabolismo tenga glucosa disponible todo el tiempo.

También el hecho de acumular grasa, especialmente en la zona del estómago, porque es donde se produce mayor inflamación. Según García-Orea Haro. En este caso, añade, el aumento del consumo de proteínas mejora la saciedad, baja la grasa y ayuda a fortalecer nuestros músculos y huesos.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 