Samanta, joven agricultora de Almería: "No es que los jóvenes no queramos dedicarnos a la tierra, es que no podemos"

El sector agrícola en Europa se enfrenta a muchos problemas en la actualidad, tal y como ha reconocido la propia Unión Europea recientemente. Uno de los problemas identificados por el organismo europeo es el envejecimiento de la población y falta de relevo en el sector primario, algo de lo que España no está exenta.

Según un artículo de la Comisión Europea, "el sector agrícola en Europa envejece más rápidamente que otros sectores. En la actualidad, la edad media de un agricultor en la UE es de 57 años, y solo el 12 % tiene menos de 40 años".

Samanta, una joven agrícola de Níjar, Almería, se pronuncia respecto a esta situación con un video publicado en su cuenta de TikTok. Ella es contundente: "Hoy para entrar en la agricultura necesitamos un milagro, si no cambia algo el futuro del campo se muere".

"Nuestros abuelos pagaban la finca con la primera campaña"

Samanta expresa que la ayuda que ofrecen los bancos actualmente son obsoletas, “Los bancos no te financian al cien por ni de broma, y las ayudas que existen te piden que seas titular de la explotación, pero como voy a ser titular, si lo que necesito es esa ayuda para poder comprarla. Es un círculo imposible, si no te toca la lotería no entra”, manifiesta la agricultora.

Finalmente, la agricultora hace una reflexión sobre al incremento de los costes en la industria agrícola con el paso de los años. "Nuestros abuelos con la primera campaña pagaban la finca, porque el coste de la tierra era mucho más bajo. Los insumos eran más bajos, los bancos sí te financiaban porque el riesgo era mínimo", explica Samanta.

"Hoy los costes se han disparado, la tierra vale como si fuera oro, ¿sabéis lo que cuesta hoy en día comprar una finca? Mínimo 100.000 euros, ¿quién tiene 100.000 euros tirados por ahí?", sentencia la joven.