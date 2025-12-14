A Jodie Foster le bastan tres palabras para dejar claro que está preocupada por el futuro de los jóvenes

Jodie Foster está a punto de estrenar Una Vida Privada, su primer gran papel en el cine francés. La actriz (Los Ángeles, 63 años) se encuentra en plena campaña de presentación del filme y ha ofrecido una entrevista al diario El País en la que ha hablado de la vejez, de feminismo, de su rol en Hollywood, donde ha ganado dos Oscar y ha sido nominada en 5 ocasiones, pero también de otros temas más presentes, como el futuro de sus hijos.

En su conversación, la intérprete no tiene reparo en confesar su preocupación por el rumbo del mundo, y "la fragilidad" de la generación de sus hijos: "Me dan pena". "No tienen ni idea de lo hermosa que era la vida antes de todo esto. Viven atrapados en una especie de espejo infinito, convencidos de que existir es verse reflejados en él", ha asegurado.

De hecho, Foster pone el foco en el aumento del uso de las tecnologías. Cree que estos sistemas "han empobrecido nuestra experiencia en la vida": "El ruido ha sustituido al pensamiento". "Veo que se empiezan a repetir los sufrimientos del pasado. Ese es el mundo que les tocará vivir a las nuevas generaciones", agrega.

No obstante, a pesar de la gravedad de sus palabras, no se muestra derrotista. "Sigo creyendo que avanzamos hacia la justicia. Puede que yo no lo vea, pero llegará".

En cuanto a la situación de su país y la figura de Donald Trump, se muestra cauta. "Yo nunca he sido una persona política", dice. "Lo único que puedo hacer son películas que inviten a la gente a pensar más profundo, a sentir más profundo. Ese es mi activismo. Solo intento vivir con integridad. Y si eso me lleva a la ruina o al exilio, que así sea", asegura, y tal como asegura el periodista que la entrevista, se carcajea.

La actriz estadounidense lleva siendo crítica con el machismo encubierto en las películas de Hollywood toda su vida. También como madre de sus dos hijos: "Han crecido con mujeres. Para ellos, mujer significa ‘una persona que manda", bromea. "Cuando eres madre y tienes un hijo varón, lo llevas en tu cuerpo y luego tienes que soltarlo y verlo convertirse en un hombre. Eso puede ser muy difícil, pero necesitan alejarse de ti para cometer errores", incide.