Nacho Cano dice qué es lo que pasaría en España si Ayuso fuera presidenta del Gobierno y va a dar mucho que hablar

El compositor, productor musical y empresario Nacho Cano, histórico miembro de la banda de pop española Mecano y Caballero Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo que le entregó la Comunidad de Madrid, ha concedido una entrevista al diario El Mundo en la que ha hablado de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Después de que le preguntaran sobre si volverá a los escenarios, ha defendido que "estos degenerados y sinvergüenzas me han sacado de lo que yo soy: un artista". "A mí no me gusta estar en la tele peleándome con ellos, pero me he tenido que defender", ha justificado.

"Yo no voy nunca a por nadie, pero si vienes a por mí, me tengo que defender, porque defendiéndome a mí defiendo a todos los que están conmigo, que son muchos. Hay mucha gente a la que estos sinvergüenzas despreciables, les tumban y les dejan sin trabajo por el chiringuito que tienen montado", ha asegurado, criticando al Gobierno.

Tras ello, le han preguntado por su apoyo a Ayuso y ha justificado que él a la presidenta madrileña le da "las gracias y, por supuesto, que la apoyo", antes de describir qué pasaría en España si ella fuera presidenta del Gobierno.

"Si Ayuso gobernara este país nos poníamos número uno de todos los lados porque tiene una inteligencia y una energía... A la gente hay que mirarla por los resultados", ha vaticinado.

"A mí me tienes que valorar por mis canciones y, si no te gusta mi peinado o como pienso, me importa tres pepinos. A Ayuso hay que verla por cómo está Madrid. Ayuso ha salido por votos populares y tiene Madrid arriba", ha justificado.

Nacho Cano también ha tenido para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Al que le ha acusado de que "no le ha votado nadie, ha destrozado este país y nos ha enemistado a todos". "Todo para mantener su cobertura de la banda criminal que son", ha añadido.