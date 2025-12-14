Preguntan a varios turistas qué quieren comer en España y sus respuestas son para echarse a llorar: "Quiero probar unos tacos auténticos"

Eso de donde fueres, haz lo que vieres es relativo, más aún si no coincide lo que crees que es típico frente a la realidad. Les pasa mucho a los turistas que visitan España, sobre todo norteamericanos, que, como en este vídeo, consideran que un producto típico mexicano es de lo más español. ¿Tacos españoles? Como les coja un mexicano...

En este encuesta a pie de calle del canal TikTok katieboggs_ se para a varios 'guiris' para ver qué comida les gusta más de España y otras curiosidades sobre nuestras costumbres: las respuestas son de lo más sorprendentes: "Tortilla y Taco Bell, porque son de aquí", responde la primera entrevistada, pero no es la única, porque otra abordada en la calle también tiene claro que los tacos son tan españoles como la Giralda: "Los tacos, los auténticos tacos", asegura.

También los hay con costumbres raras, pensando que los españoles solemos cenar, esta vez sí, un plato muy nuestro y que a todo el mundo le gusta: la paella. "Por la noche paella", dice otra encuestada ante la pregunta de qué hace cuando la luz del día se va en este país.

Fiesta y siesta

Pero que no cunda el pánico. Hay todavía personas que sí relacionan bien ciertas costumbres, aunque en este caso es algo que se practica tanto o más en otros países: es el caso de la siesta. "Fiesta y tomorrow siesta", responde entusiasmada otra turista que al menos tiene claro lo que es un día ideal para gran parte de la población, no ya española, sino mundial.

Pero la palma de lo extraño llega ante la pregunta de lo que más cuesta en España. Otra de las entrevistadas tiene claro que la forma de hablar con ceceo, que hace que cueste mucho que nos entiendan.

También las hay de lo más inocentes: "¿Sabes? Puedes comprar aquí un bolso de Louis Vuitton en la calle por 100 euros", relata otra chica. Nada más que añadir.

Los platos favoritos de los que nos visitan... sí, solo los platos de verdad españoles

Como puedes imaginar, hay mil encuestas sobre la comida española y qué opinan los turistas, que, por otro lado, es fácil de adivinar, ya que la gastronomía es una de las razones principales para que cojan las maletas y vengan.

Si nos atenemos a estas encuestas a turistas y estudios mixtos españoles‑turistas, coinciden en que los platos españoles que más gustan y más identifican a España son el jamón ibérico, la paella, la tortilla de patatas, el gazpacho y las tapas en general.

Los barómetros del CIS sobre turismo y gastronomía, analizados por FIJET Spain, muestran que entre españoles y turistas los platos más valorados son la tortilla de patata, paella, el jamón ibérico y el gazpacho, encajando con un patrón de dieta mediterránea (aceite de oliva, verduras, legumbres).