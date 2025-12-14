El productor José Manuel Lorenzo recoge el Premio Forqué y manda este mensaje a los jóvenes que apoyan el franquismo

El productor José Manuel Lorenzo ha dejado uno de los discursos más llamativos de la gala que ha celebrado el 31 aniversario de los Premios Forqué y que ha pronunciado tras recoger la estatuilla a Mejor Serie de Ficción por la producción Anatomía de un instante.

La ficción, basada en la novela del escritor Javier Cercas, ha superado a otras series como Animal, Poquita Fe o Pubertat y, al coger el premio, José Manuel Lorenzo no ha dudado en dedicar unas palabras a los jóvenes que apoyan el franquismo.

Después de que el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del pasado mes de octubre apuntara a que el 19% de los jóvenes valoraban positivamente el franquismo, el productor ha sido rotundo tras haber producido lo que ocurrió el 23 de febrero, con el intento de golpe de Estado de Antonio Tejero en el Congreso de los Diputados.

José Manuel Lorenzo se ha dirigido a los jóvenes españoles, con el Premio Forqué en la mano, y les ha explicado que "con Franco no se vivía mejor". "Se lo dedico a todos los jóvenes para que entiendan, con esta serie, lo difícil que ha sido conseguir las libertades que hoy tenemos y que luchen denodadamente para no perderlas. Y, de verdad, con Franco no se vivía mejor", ha asegurado.

La Medalla de Oro ha sido para a la productora y cofundadora de Vaca Films, Emma Lustres, que ha reclamado un "apoyo más fuerte" por parte de las instituciones y gobiernos.

"El cine tiene esa potencia de hacernos mejores, de mejorar la sociedad. Por eso, no acabo de entender que una industria como la nuestra, que tan bien le hace a este país, que nos representa tan bien por el mundo, que tantos espectadores consigue en tantos países, que es nuestra manera de mostrarnos al mundo, no tenga un apoyo más fuerte de nuestras instituciones y de nuestros gobiernos. Me da igual que sean de derechas, de izquierda, de ultraderecha o de ultraizquierda", ha expresado.