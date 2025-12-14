En Reino Unido describen con estas cinco palabras a Sánchez: a más de uno le va a amargar la Navidad

La revista británica mensual Monocle, fundada en el año 2007 por Tyler Brûlé, ha publicado un extenso artículo sobre cómo está España y, sobre todo, han destacado las cinco palabras con las que ha definido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El titular ya parece dedicado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, o para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Pronóstico España 2026: Puede que no estés de acuerdo con Pedro Sánchez, pero su país sigue adoptando una postura refrescante", ha asegurado.

En el artículo, escritor por el editor de Monocle, Ed Stocker, ha explicado que lo que suele hacer es "compilar un compendio mental de cómo las naciones del viejo continente se están desempeñando unas contra otras: los que hacen y los que no".

"Parte de mi 2025 implicó pensar en cómo Francia e Italia habían, en muchos sentidos, cambiado de posiciones. Francia se ha visto afectada por problemas de deuda e indecisión política, e Italia, afectada por problemas de deuda, pero demostrando ser sorprendentemente estable políticamente, algo a lo que no estaba acostumbrada desde la Segunda Guerra Mundial", ha iniciado.

Pero ha pasado a hablar del papel de España. "¿Y mi 2026? Pasaré una buena parte del tiempo reflexionando sobre España. Ha pasado sistemática e injustamente desapercibida", ha detallado.

"España ha estado avanzando hacia la paridad de género. Si bien las mujeres representan aproximadamente un tercio de las dos cámaras de Italia, en España representan casi el 43%, lo que sitúa al país a la par de países nórdicos como Suecia y Finlandia", ha destacado.

Pero no ha sido lo único que ha dicho. También ha puesto en valor su "crecimiento económico". "El éxito de España se debe a sectores como el turismo, los servicios y la manufactura, y a otro factor clave: la inmigración. El gobierno español se ha dado cuenta de que su fuerza laboral, que envejece, necesita un impulso, por lo que ha estado modificando sus leyes para mejorar la integración de los migrantes", ha contado.

Desde Monocle no han dudado en destacar lo que ha hecho Pedro Sánchez, defendiendo que "el problema parece ser que el presidente del gobierno de izquierdas de España, Pedro Sánchez, genera división de opiniones".

Tras recordar lo que ha sucedido con Santos Cerdán o José Luis Ábalos, ha explicado que Sánchez "ha logrado mantenerse al margen, denunciando a la extrema derecha, intentando explicar los peligros de la desinformación a la opinión pública española y buscando la consagración del aborto en la Constitución".

"Ha adoptado sistemáticamente una postura ética respecto a Israel, denunciando lo que ocurre en Gaza como un 'genocidio', implementando un embargo de armas contra la nación y retirándose del Festival de Eurovisión en protesta por su inclusión", ha expuesto.

Pero ha cerrado su análisis, razonando que "no es necesario estar de acuerdo con todo lo que España está haciendo actualmente" y, acto seguido, ha descrito a Sánchez con cinco palabras que van a amargar la Navidad a más de uno.

"Pero como líder de una nación que se está convirtiendo cada vez más en el motor económico de Europa, Sánchez adopta una línea basada en principios y se aferra a ella. Si proviene de un lugar genuino o es mera conveniencia, casi no se entiende: es un político con talento", ha zanjado.