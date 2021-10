Las frases de los alumnos que los profesores están hartos de oír

“Profe, es que no es justo”, “me tienes manía”, “me has suspendido”... Los profesores son, sin duda, unos de los profesionales que más excusas reciben en su día a día. Si algún alumno no ha hecho los deberes, no ha estudiado para el examen o directamente se ha copiado en un examen, siempre va a tener una excusa para justificarse.