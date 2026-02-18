Renfe activa un servicio alternativo por carretera entre Mataró y Arenys tras un atropello en Rodalies

La circulación de trenes de Rodalies ha quedado suspendida este miércoles desde las 18.25 horas entre las estaciones de Mataró y Arenys de Mar (Barcelona) por el atropello de una persona. La incidencia afecta directamente a las líneas R1 y RG1, según ha informado Adif en un mensaje publicado en la red social X.

Ante la interrupción del servicio ferroviario, Renfe está gestionando un servicio alternativo por carretera con autobuses para cubrir el tramo afectado y garantizar la movilidad de los pasajeros mientras se prolonguen las tareas en la vía.

Aviso al 112 a las 18.11 y tres dotaciones activadas

Fuentes de Bombers de la Generalitat han indicado que el aviso al teléfono de emergencias 112 se ha recibido a las 18.11 horas. Como respuesta, se han activado tres dotaciones, que están “trabajando en el servicio”, según han precisado a Europa Press.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre el estado de la persona atropellada ni sobre la previsión de restablecimiento del tráfico ferroviario.

El corte entre Mataró y Arenys afecta a uno de los tramos más utilizados del corredor del Maresme, especialmente en hora punta de tarde, lo que previsiblemente generará retrasos y acumulación de pasajeros en las estaciones afectadas.

Renfe recomienda a los usuarios consultar los canales oficiales para informarse de la evolución del servicio y de la ubicación de los autobuses alternativos habilitados.