El economista Santiago Niño Becerra nunca ha sido tan tajante sobre las ayudas a las personas que ganan más dinero

El economista Santiago Niño Becerra ha hablado en La Ventana, donde ha hablado muy claro sobre qué personas que deberían recibir ayudas económicas al trasporte que se impulsan desde el Gobierno. Y pocas veces ha sido tan rotundo a la hora dar su opinión.

"Una persona que gana 150.000 euros al año no tiene derecho a ayudas de transporte", ha aseverado el catalán, quien ha insistido varias veces sobre este punto. "No tiene derecho a que le reduzcan el IVA del queso", ha aseverado.

Y ha argumentado su opinión de una forma muy gráfica. "¿Por qué? Porque las ayudas tendrían que ser con nombres, apellidos y dirección postal", ha sostenido Santiago Niño Becerra. "Te lo digo así de claro", le ha dicho a Carles Francino, presentador del programa de la SER.

"Es el mismo modelo de los peajes distintos que está sugiriendo la Cámara de Comercio de Barcelona. Que no sean peajes universales, sino mecanismos para pagar por usos", ha apostillado el periodista.

"El que usa tiene que pagar"

Niño Becerra también se ha pronunciado sobre el debate que se ha abierto en los últimos días sobre la posibilidad de pagar una tasa por el desgaste de las vías del tren. "El que usa tiene que pagar", ha asegurado el economista.

"Si yo me desplazo con mi vehículo, que pesa tres toneladas y media, que está trucado y tuneado, y no sé cuantas cosas más, a Sitges, a la playa... yo tengo que pagar, tengo que pagar", ha reiterado Niño Becerra, que ha defendido a su vez que una señora que no utiliza el coche "no tiene que pagar".

"El mantenimiento de una carretera, y esto puede que os sorprenda... el precio del mantenimiento de un kilómetro es de 32.000 euros", ha asegurado Niño Becerra, quien ha incidido en la importancia del pago de impuestos para la sostenibilidad del transporte.