Más caros que los plátanos: el pepino se convierte en el nuevo "oro" de Rusia y desata la ira por la inflación de guerra

Uno de los elementos más característicos de la economía de guerra es la escasez de productos. Y en Rusia, un país que lleva ya inmerso casi cuatro años en la guerra de Ucrania, ya se está haciendo notar.

En estos momentos, en el país presidido por Vladímir Putin la ciudadanía está sufriendo serios problemas para comprar pepinos, una hortaliza que ha disparado su precio en las últimas semanas y que es indispensable en la preparación de ensaladas y comidas rusas.

Tal y como precisa el medio de comunicación británico The Independent, las estadísticas oficiales rusas señalan que el precio de los pepinos se ha duplicado desde el mes de diciembre, situándose actualmente en una media de algo más de 300 rublos (unos 3,31 euros, al cambio actual) por kilogramo.

No obstante, en Rusia, las redes sociales están repletas de imágenes publicadas por consumidores en las que se pueden observar pepinos con precios que, a veces, duplican o incluso triplican la cifra media citada en el párrafo anterior.

Una clara señal de alarma es que el precio de los pepinos es superior al de frutas de importación como los plátanos. De hecho, existen supermercados en Siberia en los que se está limitando la cantidad de pepinos que puede comprar cada cliente para evitar que se especule con la escasez del producto.

Otro indicador de que la situación es preocupante es que uno de los periódicos más vendidos de Rusia ha regalado a sus lectores semillas para que cultiven sus propios pepinos en casa.

El Ministerio de Agricultura envía un mensaje de tranquilidad… pero no convence

Para tratar de sofocar el malestar de la población por el encarecimiento de los pepinos (que se suma al ya existente por la mala situación económica general del país debido a la guerra de Ucrania), el Ministerio de Agricultura de Rusia ha enviado un mensaje de tranquilidad… aunque no ha convencido a la ciudadanía.

Desde el mencionado departamento del gobierno ruso han atribuido las fuertes subidas del precio del pepino a la estacionalidad. De hecho, Yevgeny Popov, un legislador del partido gobernante, ha asegurado en un mensaje en redes sociales que el precio del producto bajará y que Rusia es completamente autosuficiente en la producción de pepinos.

Sin embargo, esa publicación ha sido respondida rápidamente por numerosas personas. Por ejemplo, una mujer identificada como Svetlana ha lamentado que "los precios de los pepinos y los tomates son escandalosos".

"Hubo un tiempo en que decían que los huevos eran 'de oro' (porque eran muy caros). Ahora son los pepinos los que son de oro", ha expresado otro usuario.