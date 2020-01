El espectacular desnudo de Gisela ('OT 1') para decir "que le den" al 2019

“Feliz año 2020 a todos y al 2019, que le den”. Con esta contundencia ha despedido Gisela, concursante del primer Operación Triunfo en 2001, el año que se acaba de marchar.

Y lo ha hecho sorprendiendo a sus seguidores en Instagram publicando una foto en la que aparece completamente desnuda.

Una espectacular imagen que tiene una larga explicación, la que acompaña a la imagen:

“Adiós 2019... te doy por fin la espalda. Prefiero mirar hacia delante... hacia atrás la verdad es que duele bastante... has sido sin duda el peor año de mi vida ... pero no quiero enfadar al karma, al universo, a las energías, ni tampoco a los Angeles ni a los demonios... así que voy a ser agradecida y voy a dar gracias por los buenos momentos que me has dado y las oportunidades que me has brindado... por el resto espero que te vayas bien lejos, que hasta el último momento has tenido que dejar un entuerto... Pero sabes que? te voy a perdonar, no soy rencorosa y quiero empezar el nuevo año con el alma limpia y llena de esperanza... os juro que voy a poner todo mi empeño para hacer borrón y cuenta nueva, enfocarme en lo positivo, proyectar todo lo bueno que quiero que suceda y confiar en que lo que sucede conviene... es difícil después de todo este 2019 pero lo voy a hacer... 2020 te tengo mucha mucha mucha fe, no me defraudes, me presento ante ti así, sin corazas, sin miedos, al desnudo... yo voy a poner todo de mi parte, pero un poco de tu ayuda no vendría nada mal... No me quiero enrollar más así que lo dicho 💥FELIZ AÑO 2020 a todos 💥 y al 2019 que le den...”.