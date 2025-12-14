Anne, española que trabaja en Irlanda: "Le doy un punto a favor porque aquí hay muchísima oferta, sobre todo en educación infantil"

La joven española Anne Fischer se mudó a Irlanda hace un tiempo y en sus redes sociales, bajo el nombre de usuaria @annefischerugc, ha explicado varios datos e intereses para aquellos que quieran vivir la aventura que está experimentando ella y buscar un trabajo allí, despejando toda dudas.

Según ha contado en un vídeo que ha acumulado miles de visitas, lo que más interés suele generar es el salario mínimo en Irlanda, por lo que ha desvelado es que allí se calcula por horas, y teniendo en cuenta que un contrato de jornada completa son 39 o 40 horas, en caso de tener 20 años o más, suelen ser unos 13,50 euros la hora.

"Al mes se traduce en 2.160 euros brutos al mes, mientras que en España son 1.360 euros, eso sí, aquí en Irlanda no existen las 14 pagas, con lo cual, 1.360 euros en España en 12 pagas", ha explicado.

Las vacaciones laborales en Irlanda

Según Anne, en Irlanda tienen hasta 4 semanas de vacaciones por lo general, dependiendo de cada contrato y convenio. "En España también depende del convenio, pero generalmente son 30 días naturales o 22 días laborales", ha explicado.

Sobre los festivos hay ciertas diferencias, pues en Irlanda solo hay 10 días festivos que se reparten a lo largo de todo el año y el mes de marzo es el único en el que no cae en lunes. "El resto del año siempre es lunes, cosa que es ventajoso porque tienes puente casi todos los meses, y el mes de marzo siempre es el 17 de marzo, San Patricio", ha contado.

"En España son 14 días festivos, eso sí, en Irlanda normalmente no se trabaja, pero también depende del sector, probablemente si trabajas en hostelería o atención al cliente te toque trabajar", ha diferenciado, matizando que en Irlanda pagan más.

Días de médico

Según ha informado, en Irlanda tienen como máximo cinco días de médicos pagados al 70%, con un máximo de 110 euros por día. "Hay algunas compañías que sí te exigen un mínimo de tiempo en la compañía para que te puedan pagar por días de médico", ha matizado.

"En España no hay un convenio como tal para un justificante médico de ausente por ir a una cita", ha añadido. Le ha dado un punto a favor a Irlanda al haber tanta oferta de trabajo en "muchísimos sectores, sobre todo en educación infantil y limpieza".