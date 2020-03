A España llegó a través de Portugal. Aunque en la revista de especialidades médicas de 1919 no lo tenían tan claro : “La epidemia actual parece que está relacionada con la sufrida en el mes de mayo del corriente año [por 1918] en Madrid y en diferentes puntos de España. Incluso en esta villa [Navalmoral de la Mata] a la epidemia se la calificó con el epíteto de española, si bien se asegura que existía en Suiza y en Holanda, siendo de suponer su existencia en las naciones que se hallaban en guerra. Se admita o no que la epidemia sufrida en la actualidad sea una recrudescencia de la desarrollada en el mes de mayo o que haya sido importada por las tropas portuguesas repatriadas de Francia, lo cierto es que la epidemia gripal se presentó en España en el mes de agosto, notándose principalmente sus efectos en los cuarteles con motivo de la incorporación a fI de los reclutas de instrucción, difundiéndose rápidamente a la población civil y adquiriendo su mayor desarrollo en los grandes centros de tráfico comercial”.

La virulencia de la epidemia asustó mucho. El 1 de enero de 1919, en la revista España Médica, Alejandro Ber escribió : “La estadística de la mortalidad es alarmante. Según el boletín que publica el Instituto Geográfico, el total de fallecidos durante el último mes asciende a 53.079. La cifra es aterradora, y si no se corrige pronto, se podrá decir, reformando el refrán: ¡De España, al cielo! Bien es verdad que para todo hay consuelo y que nosotros podemos encontrarlo sabiendo que, a consecuencia de la gripe, han muerto en Europa ¡6 millones de personas!”.

Los cerca de ocho millones de españoles infectados en 1918 tuvieron motivos para estar tan asustados. Murieron 300.000. Aquella no fue una gripe normal, fue mucho peor. Jeffery Taubenberger, un patólogo de las fuerzas armadas estadounidenses, explicó en The New Yorker la gravedad de la afección: “Si realizaras una autopsia a algunos de los peores casos, encontrarías los pulmones rojos y firmes. Los pulmones, normalmente, están llenos de aire. Pero estos serían muy pesados ​​y densos. Es como la diferencia entre una esponja seca y una esponja húmeda. Un pedazo normal de pulmón flotaría en el agua, porque básicamente está lleno de aire. Pero los afectados se hundirían. Los alvéolos estarían llenos de líquido, lo que haría imposible respirar. Estas personas se estaban ahogando. Había tanto líquido en los espacios de aire de sus pulmones que a los pacientes les salía sangre por la nariz”.

Un patrón de mortandad muy elevado

Los diarios médicos de la época en España también recogieron síntomas duros por culpa de aquella cepa de virus. En la propia revista de especialidades médicas, el médico Pablo Luengo, escribió: “Desde el punto de vista clínico, podemos admitir casos leves, graves y gravísimos, que han terminado estos últimos, unos por fallecimiento, y otros que, habiendo curado, ha sido después de un periodo largo y accidentado en la convalecencia”. Los peores casos cursaron con “la inflamación de los gruesos bronquios a los medianos y pequeños, en cuyo último caso puede determinar la bronquitis capilar, la bronconeumonía y la pleuroneumonía; procesos patológicos que entran en el cuadro de las enfermedades que encierran un pronóstico gravísimo —funesto

en ocasiones—, bien por la intensidad de la infección, o por las lesiones principalmente aórtico-cardíacas y renales que el individuo padeciera”.

El patrón de mortandad de la gripe preocupó, porque lo normal es que el virus se cebe con las personas mayores, cuyos sistemas inmunes son menos robustos, y con los más jóvenes. Pero en 1918, sin embargo, se invirtió el patrón. En los Estados Unidos, por ejemplo, los varones entre 25 y 29 años que murieron de gripe española superaron en varias veces la tasa de hombres entre 70 y 74 que lo hicieron.