¿Ha llegado el fin de la marca Unidas Podemos?

Por tanto, para la formación morada todavía no estaría resuelta la cuestión que, según EFE, se abrió tras la debacle en las elecciones de andaluzas de junio sobre si debía ponerse fin a la marca. Lo que Podemos no quiere es rebautizar proyectos con nombres que el electorado no conoce, como fue el caso de “Por Andalucía” en las últimas elecciones de esta región. Quieren que la nueva denominación en cada territorio siempre sea reconocible y no juegue en su contra. Cabe recordar que, en las andaluzas del pasado mes de junio, Podemos apoyó de forma externa a la coalición formada por Izquierda Unida, Más País, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz puesto que no se llegó a tiempo al registro.