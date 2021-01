“Himpatía” viene a ser como “empatía hacia él”, una especie de empatía sin importar quien sea el que la reciba con tal de que sea hombre y ostente o represente una posición de poder.

El concepto fue definido por Kate Manne para destacar la tendencia de la sociedad al simpatizar con los hombres poderosos. Detrás de esa idea se aprecia la armonía existente entre hombres y poder, pues no existe el concepto “herpatía” hacia las mujeres poderosas. Más bien ocurre lo contrario, y cuando una mujer ostenta una oposición de poder, no solo no recibe esa empatía de la sociedad, sino que habitualmente es cuestionada por ser mujer y se entra a preguntar sobre cuáles habrán sido sus méritos y tácticas para llegar hasta esa posición tan alta, o a juzgarla por la ropa, sus zapatos, o por su desatención a la familia; argumentos que no son utilizados con los hombres.

Por eso, si analizamos la situación comprobamos que en realidad la empatía hacia los hombres no se produce tanto por el poder material, éste solo es el foco que fija la atención sobre ellos desde el punto de vista público, como por ser hombres. Las consecuencias esenciales de esta construcción son dos:

1. Todos los hombres

Cualquier hombre percibe esa empatía por parte de otros hombres, es lo que Amelia Valcárcel definió como “fratría”, con independencia de cual sea su espacio de poder, el cual podrá estar en lo más alto del status o en otro más bajo, pero en cualquiera de ellos mantiene una posición de poder dada por una cultura machista todopoderosa que “premia a los buenos y castiga a los malos hombres”.

2. Más hombres

El grado de empatía hacia “ese él” es mayor conforme el motivo que despierte la simpatía resida en elementos que pertenezcan y potencien su condición masculina, no tanto su poder. A veces puede sorprender por qué un determinado hombre poderoso levanta tanta simpatía y aceptación cuando hay otros con el mismo poder y estatus, o incluso más, y no lo hacen. La solidaridad entre los hombres está en su masculinidad no en su poder, por eso la empatía los lleva a identificarse con ellos a partir de los elementos compartidos que un día pueden necesitar, y se hace especialmente evidente ante la violencia de género en cualquiera de sus expresiones.

La combinación de estos dos elementos de la fratría masculina, ese sentirse del grupo y reconocido por él, y hacerlo sobre los elementos exclusivos de la virilidad, es lo que destacó Kate Manne en Donald Trump al mostrar su “himpatía” hacia hombres poderosos envueltos en escándalos sexuales.