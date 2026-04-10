Una piloto de aviación comercial explica la razón por la que muchos vuelos evitan las auroras boreales: "Calma, si hace falta se modifican rutas"

Savina Paül, una piloto de aviación comercial de largo recorrido, ha publicado un vídeo en su cuenta en la red social TikTok (@savinapauls) en la que ha dado a conocer varias curiosidades del mundo de la aviación.

Entre ellas, Paül ha destacado que la existencia de auroras boreales en el recorrido de un vuelo puede llegar a provocar problemas tan importantes en el avión que es necesario cambiar la ruta prevista.

"Las auroras boreales son el resultado de tormentas solares que interfieren con el campo magnético de la Tierra. Esto para los aviones significa posibles fallos de comunicaciones o de equipos de navegación", ha explicado la experta.

No obstante, la piloto de aviación comercial ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a quienes suelen volar, ya que existen protocolos para evitar que las auroras boreales puedan suponer un riesgo.

"Calma, cuando hay mucha actividad solar, si hace falta se modifican rutas o se aumenta la vigilancia de sistemas para mantener siempre el nivel de seguridad", ha subrayado la especialista en vuelos de larga distancia.

"Los aviones nunca despegan con el combustible justo"

Por otro lado, Savina Paül, quien además de piloto es creadora de contenido con casi un millón de seguidores en Instagram y 250.000 seguidores en TikTok, ha detallado con qué cantidad de combustible despegan los aviones.

Pese a lo que algunos puedan pensar, en las aeronaves no se escatima en combustible, ya que es un elemento de seguridad clave que, además, da margen de maniobra en caso de que surja algún imprevisto.

"Los aviones nunca despegan con el combustible justo. Siempre tenemos el necesario para llegar al destino, frustrar el aterrizaje si hace falta, irnos a un aeropuerto alternativo y, además, una reserva final obligatoria", ha asegurado la piloto de aviación comercial.

"El nivel de combustible es un parámetro sagrado, ligado con la seguridad y si hace falta o hay cualquier imprevisto, se carga un extra", ha zanjado Savina Paül.