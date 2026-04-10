Putin confirma que Rusia tiene también esta dificultad en la guerra de Ucrania: producir suficientes uniformes para sus soldados

Los problemas derivados de la guerra de Ucrania se le acumulan al presidente de Rusia, Vladímir Putin. Tras los ataques ucranianos a los principales puntos de exportación de petróleo rusos en el mar Báltico, ahora el mandatario ruso ha reconocido que el país está teniendo dificultades para producir suficientes uniformes para sus soldados.

El 1 de enero de 2026, entró en vigor en Rusia un decreto que obliga al ejército ruso a equiparse únicamente con tejidos y uniformes que hayan sido fabricados en Rusia. Con la puesta en funcionamiento de esta medida, Putin pretendía reducir la dependencia extranjera para vestir a los miembros del ejército.

Sin embargo, los resultados no están siendo los esperados. Tal y como recoge el medio de comunicación francés Le Parisien, el propio Vladímir Putin ha admitido, en una reunión con el gobernador de la región rusa de Ivanovo, Stanislav Voskresensky, que "no se ha hecho todo lo que se debía hacer en este sentido".

Según informan desde The Moscow Times, en el año 2024 hasta un 30% de los uniformes militares rusos estaban fabricados en el extranjero. Por ese motivo, el nuevo decreto exige que, de aquí a 2027, el 100% de los tejidos que llevan los soldados procedan de la industria textil rusa.

Reconversión del sector textil civil en fábricas de uniformes militares

El aumento de la demanda de ropa militar en Rusia como consecuencia de la nueva norma ha provocado que una parte del sector textil civil se haya reconvertido en fábricas de uniformes militares.

"Gloria Jeans, el mayor fabricante de ropa de Rusia, vendió sus fábricas de la región de Rostov a Bulava, una empresa de equipamiento militar de la que el grupo Kalashnikov es copropietario", aseguran desde Le Parisien.

Uno de los principales problemas de este sector productivo en Rusia es la falta de trabajadores suficientes. "Algunos se van a la Operación Militar Especial (nombre con el que el Kremlin se refiere a la guerra de Ucrania), y otros se van a coser prendas monótonas con grandes pedidos y salarios más altos", explica al respecto Vladímir Melnikov, fundador y director general de Gloria Jeans.