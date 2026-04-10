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Omar Montes y su retiro de la música: "Te da tiempo a pensar y estar con los hijos"
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Omar Montes y su retiro de la música: "Te da tiempo a pensar y estar con los hijos"

Atiende a 'El HuffPost' durante la alfombra roja de LOS40 Primavera Pop.

Juan De Codina
Juan De Codina
Omar Montes.
Omar Montes.El Huffpost

El cantante español Omar Montes ha sido uno de los protagonistas de la alfombra roja de LOS40 Primavera Sound, celebrado en el Movistar Arena, que contará con actuaciones musicales del propio Omar, Beret, Juan Magan, Chiara Oliver, Naiara y otra buena tanda de cantantes dispuestos a darlo todo en el escenario.

Durante la alfombra roja se ha pasado por el micrófono de El HuffPost y ha hablado de todo: desde el significado de su collar, que más que explicarlo con palabras lo ha hecho con un solo gesto, hasta el retiro de su música y su "imperio" de restaurantes de Kebab en Madrid.

Antes de que comenzara la gala, Montes ha hablado del retiro de la música durante, al menos, un año: "Es bonito retirarse un tiempo porque así te da tiempo a pensar, a disfrutar de la vida también; hay que disfrutar de la vida, dar paseos con los amigos y estar con los hijos". Preguntado por su bebé ha comentado al respecto que se encontraba "bien y precioso".

Omar Montes, "quemado" del mundo de la música

El madrileño anunció su retiro durante su paso por El Hormiguero, sorprendiendo incluso al propio presentador, Pablo Motos: "Llevo ya 10 años cantando, me he recorrido todos los lados, he estado número 1, 2, 0... Muchas alegrías me he llevado, lo he pasado muy bien. He disfrutado de lo que era mi sueño, que era cantar".

Se sinceró defendiendo que parece que "ultimamente" para pdoer triunfar en el mundo de la música los cantantes deben "tirarse" unos a otros. "Cuando ven que a lo mejor no tienes unos números muy altos, la gente que eran tus mejores amigos dejan de llamarte. La música es una mierda, una falsedad".

"Por suerte tengo amigos influencers, tiktokers... Que sale una canción mía y son los primeros. Pero los demás no, solo quieren hacer tiktoks si eres de Puerto Rico", remató.

Juan De Codina
Juan De Codina
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Redactor de Virales de El HuffPost. Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, trabajó en el Diario AS como redactor en la sección de fútbol y narrando partidos nacionales e internacionales en la web. Deporte, cine y superhéroes son sus grandes amores.

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