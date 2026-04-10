Comienza el juicio en Reino Unido contra un asesor fiscal que estafó millones de euros a jubilados que querían comprar vivienda en España: lo hizo porque estaba "harto de ser pobre"

Raymond Simpson, un asesor inmobiliario de 78 años, está acusado de estafar en Reino Unido a ancianos propietarios de viviendas para poder comprar terrenos en España y llevar a cabo proyectos inmobiliarios entre enero de 2014 y abril de 2018. El juicio ha comenzado recientemente y se espera que dure cuatro semanas.

El individuo presuntamente estafó millones de euros a numerosos jubilados que llevaban toda su vida ahorrando. Los afectados confiaron en Simpson creyendo que él y su socio, Steve Long, de 59 años, protegerían sus ahorros de los gastos de las residencias de ancianos y del impuesto de sucesiones.

Tal y como informa el medio de comunicación británico Daily Mail, los fiscales apuntan a que los jubilados destinaron, sin saberlo, 11,5 millones de libras (13,2 millones de euros, al cambio actual) a apuntalar los negocios en quiebra de Long y Simpson, financiar inversiones "demasiado buenas para ser verdad" y comprar terrenos.

La fiscal del caso, Charlene Sumnall ha asegurado que "este es fundamentalmente un caso de avaricia. El señor Long y el señor Simpson intentaron enriquecerse utilizando dinero que no les pertenecía".

De hecho, el propio asesor inmobiliario Raymond Simpson le dijo a Steve Long, a través de un mensaje enviado el 27 de noviembre de 2016, lo siguiente: "Estoy harto de ser pobre". Y su solución, presuntamente, fue engañar a jubilados.

"Herencias y ahorros de toda una vida que se esfumaron"

En relación al daño causado, la fiscal ha subrayado que "se trataba de decenas de miles de libras, e incluso en algunos casos de cientos de miles. Eran herencias y ahorros de toda una vida que se esfumaron por la avaricia del señor Long y el señor Simpson".

"Era dinero de los pensionistas con el que el Sr. Simpson y el Sr. Long estaban jugando. Era dinero de los pensionistas el que ambos pusieron en riesgo para enriquecerse", ha insistido Charlene Sumnall.

Steve Long ha admitido dos cargos de fraude, pero Raymond Simpson, quien no ha estado presente durante el primer día del juicio, ha negado las acusaciones.