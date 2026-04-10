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Un caco irá a la cárcel tras robarle el bolso a una mujer en Londres sin saber que en su interior había joyas valoradas en 2,5 millones de euros
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Un caco irá a la cárcel tras robarle el bolso a una mujer en Londres sin saber que en su interior había joyas valoradas en 2,5 millones de euros

El ladrón actuó de forma oportunista en un pub del centro de Londres y acabó llevándose un exclusivo huevo Fabergé con diamantes y esmeraldas que sigue desaparecido.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Un ladron robando en una casa, en una imagen de recurso
Un ladron robando en una casa, en una imagen de recursoGetty Images

Un robo rápido, casi improvisado, que acabó convirtiéndose en uno de los golpes más insólitos de los últimos meses en Londres.

Un hombre ha sido condenado a más de dos años de prisión tras robar el bolso de una mujer en un pub del centro de la ciudad sin saber que en su interior había auténticas piezas de lujo valoradas en hasta 2,5 millones de euros.

El ladrón, identificado como Enzo Conticello, de 29 años, actuó de forma "oportunista" la noche del 7 de noviembre de 2024 en el conocido pub Dog and Duck, en el barrio del Soho. La víctima, Rosie Dawson, tenía el bolso apoyado entre las piernas mientras estaba en la calle cuando el hombre aprovechó un descuido para llevárselo.

Un botín que no sabía lo que valía

Lo que Conticello no sabía es que ese bolso escondía mucho más que objetos personales.

En su interior había un exclusivo set de la firma Fabergé, conocido mundialmente por sus piezas elaboradas con metales y piedras preciosas. Entre los objetos robados destacaba un huevo Fabergé incrustado con diamantes, acompañado de un reloj de lujo.

Solo existen siete sets similares en todo el mundo.

El huevo, elaborado en oro amarillo de 18 quilates, contiene 104 diamantes y una esmeralda sin tallar procedente de Zambia, mientras que el reloj, inspirado en una de las "Siete Maravillas de Irlanda", está fabricado en oro rosa y alcanza los 22 quilates.

El valor total del conjunto se estima en hasta 2,2 millones de libras, unos 2,5 millones de euros.

Todo quedó grabado

Las cámaras de seguridad captaron toda la secuencia.

Primero, el ladrón dentro del pub intentando sustraer otro bolso sin éxito. Después, ya en el exterior, el momento en el que detecta a su víctima y se hace con el bolso en cuestión de segundos.

Según se expuso en el juicio, Conticello buscaba "dinero fácil". Poco después del robo intentó utilizar las tarjetas bancarias en una tienda cercana, lo que permitió a la policía vincularle rápidamente con el delito.

El bolso, que también contenía un ordenador portátil y documentación personal, nunca ha sido recuperado.

De un descuido a la cárcel

El caso llegó al tribunal de Southwark, donde Conticello se declaró culpable de varios delitos, entre ellos robo y fraude.

Su defensa alegó que el acusado, que había trabajado como chef antes de perder su empleo durante la pandemia, había caído en la adicción a la cocaína y actuó impulsivamente. También aseguró que no era consciente del valor real de lo que había robado.

"No sabía si aquello tenía un valor elevado o no", explicó su abogada durante el juicio.

Sin embargo, la jueza fue clara en su valoración. Calificó el robo como un acto oportunista que provocó "estrés y pánico" en la víctima, especialmente al tratarse de objetos de gran valor pertenecientes a la empresa para la que trabajaba.

La sentencia: dos años y tres meses de prisión.

Un misterio sin resolver

A pesar de la condena, hay una parte clave de la historia que sigue sin resolverse. Ni el huevo Fabergé ni el reloj han sido recuperados.

La policía mantiene abierta la investigación y ha pedido colaboración ciudadana para tratar de localizar las piezas, que podrían haber sido vendidas o intercambiadas en el mercado ilegal.

Mientras tanto, el caso deja una imagen difícil de olvidar: un robo aparentemente menor que escondía uno de los botines más exclusivos que se recuerdan… y un ladrón que nunca llegó a saber lo que realmente tenía entre manos.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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