La enfermedad rara del "pulmón de las palomitas" y la alarma mal explicada: Sanidad del Reino Unido lo desmiente

La bronquiolitis obliterante, conocida coloquialmente como "enfermedad de las palomitas de maíz", es una grave enfermedad que afecta a los bronquiolos (las vías respiratorias más pequeñas de los pulmones). No tiene cura y de forma progresiva e irreversible dificulta la respiración.

Su sobrenombre se debe a que a principios de este siglo se detectaron varios casos de esa enfermedad en trabajadores de fábricas de palomitas de maíz para microondas en EEUU. Sin embargo, el problema no eran las palomitas en sí, sino que los afectados inhalaban de manera continuada diacetilo, una sustancia aromatizante utilizada para dar sabor a mantequilla.

Ahora, décadas más tarde, se ha vinculado la bronquiolitis obliterante con el vapeo, una relación que es falsa y ha sido desmentida por el National Health Service (NHS) de Reino Unido. No existe evidencia clínica que vincule el uso de vapeadores comerciales regulados con la bronquiolitis obliterante.

"Un mito muy extendido es que el vapeo provoca el 'pulmón de palomitas'. Este mito surgió porque algunos aromatizantes, que a menudo se utilizan para aportar un sabor a mantequilla, contienen una sustancia química llamada diacetilo que, cuando se consume en dosis elevadas, puede provocar daños pulmonares", ha afirmado el NHS.

Al respecto, el National Health Service de Reino Unido ha dejado claro que el diacetilo es "una sustancia química que está prohibida en los vaporizadores y los cigarrillos electrónicos, así como en sus líquidos, en el Reino Unido".

El vapeo es menos nocivo que fumar

Igualmente, en su sitio web, el NHS destaca que la nicotina, aunque es adictiva, no es la principal causa de las enfermedades asociadas al tabaco. Lo que genera la mayoría de las sustancias tóxicas en el cigarrillo convencional es la combustión.

En consecuencia, el vapeo, en el que no hay combustión, es menos nocivo que fumar. Por esa razón, el National Health Service de Reino Unido apunta al vapeo como "una de las herramientas más eficaces para dejar de fumar".