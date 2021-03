La historia real de los supervivientes chinos del Titanic que James Cameron llevará al cine

La influencia del cine ha hecho que pese mucho más en el recuerdo la historia de Jack Dawson, Rose DeWitt Bukater y compañía en la tragedia del Titanic, en abril de 1912. Sin embargo, en ‘el buque de los sueños’, como decía el personaje de Kate Winslet en la película de 1997, murieron 1.496 personas de las 2.208 que embarcaron. Entre ellos, viajaban ocho pasajeros chinos de los que fallecieron dos. Ellos son los protagonistas de ‘la nueva entrega de Titanic’, The Six (Los seis), un documental producido por James Cameron que llegará de momento a las salas británicas en abril para contar la verdadera historia de estas víctimas desconocidas, que no tuvieron un futuro fácil.