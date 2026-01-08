Janna, 27 años, abandona las prácticas de profesora a los cuatro meses: "El sistema te tritura poco a poco"

Una profesora borrando la pizarra de un colegio, en una imagen de archivo

Existen algunas profesiones en las que la vocación es indispensable para poder desempeñarla con éxito. Un ejemplo de ello es la docencia. Aunque hay quienes piensan que ser profesor es únicamente sinónimo de tener muchos días de vacaciones al año, la realidad es que se trata de un trabajo muy exigente.

Enseñar no es nada fácil, y menos aún si las condiciones laborales no son las adecuadas. Ello es lo que ha llevado a Janna, una joven de 27 años que ha estudiado magisterio, a abandonar sus prácticas de profesora a los cuatro meses.

En declaraciones a la revista alemana Stern, Janna ha expresado que la mala situación del sistema educativo en el país germano le ha ido desgastando poco a poco hasta obligarla a abandonar la docencia.

"Si hoy alguien me pregunta por qué abandoné el programa de prácticas, me resulta muy difícil explicar en una sola frase lo que se siente cuando un sistema te va triturando lenta pero inexorablemente", ha expresado la joven tras decir adiós a las prácticas de profesora.

Janna ha precisado que lo que le ha llevado a tomar esa decisión ha sido la unión de varios factores que han ido acabando con su bienestar conforme avanzaban los meses en su programa de prácticas.

Sin espacio propio para trabajar y unos baños en condiciones lamentables

La joven ha lamentado que las condiciones laborales no eran buenas y que ni siquiera tenía un espacio propio para trabajar en la escuela en la que se encontraba realizando las prácticas como docente.

Además, Janna ha asegurado a Stern que las instalaciones del centro educativo eran muy malas. Según la joven de 27 años, los baños se encontraban en unas condiciones tan lamentables que prefería no ir. Además, tampoco era posible tomar café en la escuela sin llevárselo de casa.

Igualmente, Janna ha contado que trabajaba una media de 50 a 60 horas a la semana y que pese a ello siempre tenía la sensación de no tener todo bajo control.