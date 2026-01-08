La portada que va a sacar 'The New Yorker' sobre Trump y Venezuela en su próximo número es ya lo más compartido del día

La prestigiosa revista estadounidense The New Yorker, fundado en 1925 por el periodista Harold Ross y su esposa Jane Grant, reportera del New York Times, ha arrasado este jueves al anticipar cuál va a ser la portada de su próximo número, que saldrá a la venta a partir del 19 de enero con Trump como protagonista.

El mundo se ha puesto patas arriba después de la operación de EEUU, bajo el mandato de su presidente, Donald Trump, de bombardear puntos militares clave en Venezuela y capturar a Nicolás Maduro. Por si fuera poco, va más allá y ha expresado su deseo de comprar la isla de Groenlandia, administrada actualmente por Dinamarca.

Su portada ha sido diseñada por Barry Blitt, titulando la imagen como "Guzzler" y tiene como protagonista a Donald Trump, que aparece en medio del encuadre, incluso tapando el propio título de la revista, bebiendo petróleo de un barril. A su alrededor todo está en llamas, pero él sigue degustándose de su bebida negra.

La doctrina de Trump

De esta forma han satirizado el interés de Trump por el petróleo venezolano y han estirado el chicle en un artículo firmado por el periodista Robin Wright en el que dan su perspectiva de todo lo que ha pasado con EEUU y Venezuela.

Han definido las actuaciones de Trump como una "bravuconería belicosa y amenazas volubles, parece oscilar entre una beligerancia difusa y una provocación cruda".

Además, han destacado la "Doctrina Donroe", un término empleado por el propio Trump en la rueda de prensa tras la captura de Maduro, en referencia a la "Doctrina Monroe" del siglo XIX, que tenía como objetivo impedir que las naciones europeas intervengan en el hemisferio occidental.

Para la citada revista, esta doctrina de Trump busca "eliminar cualquier presencia extranjera en las Américas" y, además, ha invocado "vulgaridades primitivas sobre su compaña hemisférica".

Y ahora, a por Groenlandia

Tras la captura de Maduro, Trump expresó su deseo de comprar Groenlandia, aumentando la tensión y el tsunami de reacciones, como el del almirante retirado de la Armada, Juan Rodríguez Garat, quien descarta la posible compra.

Sin embargo, sí advierte de un método más peligroso, el de comprar la voluntad de los groenlandeses. "Sí, es posible que Trump compre las voluntades de los groenlandeses que tienen derecho a autodeterminarse", ha expresado en el programa de TVE, Malas Lenguas.