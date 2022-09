El Hospital Isabel Zendal, 21 meses después: sin pacientes y con poco personal

NurPhoto via Getty Images

Aquel primer día de diciembre del año que cambió nuestras vidas se puso en marcha el hospital de pandemias, pero no lo hizo con buen pie. El propio presidente del PP por aquel entonces, Pablo Casado, se extrañó de un llamativo detalle, no había visto quirófanos .

Pese a que Ayuso había defendido que el centro sanitario serviría para descongestionar otros hospitales de la Comunidad de Madrid y trasladar pacientes contagiados, es el único hospital público que no cuenta con personas con covid ingresadas, según aseguran los sindicatos sanitarios y recoge la cuenta COVID19 MADRID-S.P.M , formada por médicos de 62 hospitales madrileños.

Ismael, delegado de prevención de CCOO, revela que la UCRI y la UVI del centro sanitario “llevan cerradas desde abril” y “desde finales de julio no tienen pacientes covid ingresados en este pabellón”. “Hay quejas de falta de personal para cubrir incidencias, especialmente enfermeras”, expone.

Pocos pacientes... y personal

Una falta de personal que los propios empleados observan, pese a no estar en los servicios más afectados. “Hay mucha desafectación en auxiliares y enfermería. En general el problema es siempre el mismo: la falta de personal. El hecho de que el hospital esté infrautilizado es algo que no podemos evitar, pero es evidente que existe una relación de gasto en luz por número de paciente, que no es justificable”, señala Javier, nombre ficticio.