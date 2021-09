Un hospital público madrileño se negó a practicar un aborto a pesar de la inviabilidad del feto

Durante la semana 17 de gestación, Vigara sufrió la rotura prematura de la bolsa y la correspondiente pérdida de líquido amniótico, lo que supuso que tuviese que ser ingresada y que le tuviesen que administrar antibiótico por vía intravenosa. Fue entonces cuando los médicos le comunicaron que el pronóstico de inviabilidad para dar a luz ese feto. No fue la única mala noticia que recibió, pues también le indicaron que no podría interrumpir el embarazo en ese hospital en el que se da la casualidad de que ella ejerce como geriatra.

“Mi dijeron que el riesgo era infausta, pero que sí quería saber un poco los riesgos que había, llamaban a los neonatólogos para que me hablasen de porcentajes”, ha explicado la médico a la periodista Àngels Barceló. De hecho, Vigara se vio obligada a buscar ayuda ella misma con urgencia, puesto que había comenzado a sangrar.

Denuncia sin éxito

En este sentido, la afectada ha criticado que le hayan omitido información ante el riesgo de infección grave, una cuestión que afirma haber denunciado ante distintos entes y órganos. Entre ellos se encuentran la dirección del hospital y el servicio de Ginecología, los comités de violencia de género y de ética del centro, la consejería de Sanidad y el Colegio de Médicos de Madrid.

A pesar de ello, su queja y demanda no han obtenido respuesta más que ser archivada, según ha explicado a la SER. No obstante, Marta Vigara no se detendrá y ha anunciado que enviará sendas cartas a los ministerios de Sanidad e Igualdad exigiendo que tomen cartas en el asunto.