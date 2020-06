La Junta de Andalucía autoriza un hotel en la playa de Genoveses en pleno Cabo de Gata

Un hotel con 30 habitaciones

“La modificación de la rehabilitación propuesta no aumenta la superficie total construida y no supone nuevas unidades de edificación, de forma que la actuación proyectada mantiene continuidad estructural respecto a las edificaciones existentes, sin que ello suponga alteración de las características topográficas y edáficas del terreno, no afección paisajística”.

El dictamen, que da vía libre al hotel de 30 habitaciones con 70 plazas de aparcamiento en Los Genoveses, dentro de la finca conocida como El Romeral, condiciona la ejecución, no obstante, a que la empresa promotora obtenga la Autorización de Reutilización de Aguas Depuradas para hacer uso en el riego de jardines y zonas verdes.

Advierte, asimismo, que la fábrica de cuerda de crin que hay en la citada finca debe mantener su función actual, aprobada en 2008, y ser rehabilitada para la “recuperación y puesta en valor” del patrimonio etnográfico y agroambiental de la zona y vinculado al esparto, la ganadería y la explotación cerealista.

Por su parte, el Ayuntamiento de Níjar ha informado, a instancias de la Junta en el trámite, de que el uso solicitado sería “compatible” con el “régimen urbanístico del suelo”.