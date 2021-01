Y no es para menos. Marc Gasol escogió su canal para algo tan histórico como anunciar su fichaje por Los Angeles Lakers y C Tangana se desplazó hasta su casa para presentar su tema Tú me dejaste de querer. Además, reunió a los futbolistas Neymar y Kun Agüero —un habitual junto a Courtois— en una partida al Among Us. Todo eso, sólo en noviembre. Con tal nómina de logros, a nadie le sorprendió que Llanos fuese reconocido el mejor streamer del año por los Esport Awards 2020, la organización estadounidense que premia a las estrellas del e-sport mundiales.