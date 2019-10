Inés Sabanés: "Siento pavor ante la normalización de la extrema derecha"

Es la número tres en las listas de Mas País, detrás de Iñigo Errejón y Marta Higueras. Y pese a la cantidad de batallas que tiene perdidas y ganadas a lo largo de su vida (1953), Inés Sabanés siente “pavor” cada mañana, cuando se despierta y recuerda que quien gobierna Madrid es José Luis Martínez Almeida. “No sabe adónde va. Este equipo, herederos de Esperanza Aguirre, son negacionistas, frívolos e irresponsables. No escuchan a las asociaciones de neumólogos, ni a sus técnicos, ni a los miembros del CSIC; son peores que Gallardón o Ana Botella, no tienen disculpa”. Acontecimientos como el de donar a Notre Dame antes que a la Selva Amazónica de Almeida; o la quema de iglesias de la presidenta de la Comunidad y el vicepresidente Aguado, de Ciudadanos, son una pequeña muestra de las manos en que está la capital de Madrid y la Comunidad.

Espantada por la deriva de Ciudadanos y PP -por este orden- culpables de la “normalización” de Vox en el paisaje político de este país, bien apoyados por los grupos mediáticos y políticos que les han jaleado e incluso “reído las barbaridades” a los de Abascal, defiende que a Errejón no le quedaba otro remedio que saltar a la batalla de las generales. Era el momento tras el enorme fracaso de PSOE y Unidas Podemos para formar Gobierno. Había que romper esa dinámica, “aunque ahora los periodistas también os quejáis de tener que analizar la complejidad de la situación con un elemento más”. Trata de racionalizar lo inexplicable y lo que ha pasado en Equo, pero sabe que ahora es el momento de la lucha global por la crisis medioambiental del planeta. Y no se arregla con el tacticismo de medio pelo. Eso es lo que le aportan ella y Equo a Errejón. Poder situarse a la cabeza de la manifestación medioambiental.

Han pasado las 11 de la mañana del viernes y Sabanés se retrasa un poco en la Plaza de la Villa. Mejor, en la zona de los grupos que les ha tocado tras perder el gobierno, llega primero Marta Higueras, alta y algo hierática como siempre, pero capaz de esbozar una sonrisa que quiere ser amable. “Inés está subiendo ya de una reunión”. Cierto. Suben de una reunión con Manuela Carmena, el nombre mágico que sigue ocasionando oleadas de cariño y respeto entre los grupos de izquierda. Carmena va a hacer campaña con Más País, pero no está claro que vaya a desplazarse a muchos lugares fuera de la comunidad de Madrid.

“Este PP es mucho más involucionista que los anteriores. Con Ruiz Gallardón, e incluso con Botella se respetaban algunos criterios técnicos y profesionales. Los de ahora renuncian a todos los expertos, incluidos los de ellos, y entregan todo a una consultora (Deloitte). Además del pavor, siento una profunda frustración. Cuesta mucho construir y concienciar y han llegado aquí como destroyers. Almeida aún no se ha dado cuenta de que es el alcalde, habla como un hooligan. Aunque sea para relacionarte con el mundo, tienes que ser mesurado. Hace dos cosas terribles: en lugar de lanzar un mensaje institucional fuerte y gestionar de forma ordenada y gradual todos los cambios, lanza un mensaje absolutamente contradictorio, negacionista, un todo esto no importa nada ni vale nada. Y a continuación, como queriendo ir de moderno, crea un envoltorio para no tener que explicar que lo que hacen es permitir el acceso de un número de vehículos contaminantes altísimo en el centro. Al hablar del centro solo muestran su ignorancia. El centro de Madrid atrae el tráfico y cuando actúas sobre ese foco, una zona de mucho impacto, estás actuando sobre todo el conjunto”.