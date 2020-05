Peio Riaño: "El Museo del Prado está legitimando el techo de cristal y que las mujeres sean tratadas como objetos"

El Prado no está solo. “Los museos de arte de todo el mundo están afectados por el mismo virus, el virus del machismo, y tienen que corregirlo porque llevan siglos de retraso”, explica el periodista e historiador del arte en una entrevista con El HuffPost. ¿Por qué entonces centrarse solo en el museo nacional? “La idea del libro es que la mayor institución cultural española sea ejemplo para el resto de instituciones nacionales, porque si ella corrige todos esos defectos que la convierten en una entidad injusta y desigual, esto causará un efecto no solo en las instituciones del estado español, también en el extranjero van a tener que aplicarse el cuento”, sentencia Riaño.

El escritor explica en Las Invisibles cómo el museo va “por detrás de la sociedad”, cuando debería ir por delante y ser un reflejo de la misma. “Debe ser un lugar donde aprender las nuevas sensibilidades y así fue en su día cuando se inauguró hace 200 años. Fue reflejo de una sociedad que no tiene nada que ver con la nuestra. Esa sociedad machista y ofensiva con la mujer se veía muy reflejada en esas narrativas y en esos cuadros, y hoy mantenemos ese dispositivo cuando ya no tenemos nada que ver con esa gente”, denuncia.

Para él, un museo no es únicamente un contenedor de belleza donde pararse a admirar una estética, “es un aparato político construido sobre imágenes políticas”, al igual que el resto de disciplinas artísticas y la propia Cultura. “El Prado no le dice al ciudadano que está entrando en un lugar cargado de ideología, se centra en el deleite de la estética y en realidad la estética es como el color vistoso de las plantas carnívoras, con eso el arte atrae y disimula el mensaje, pero el mensaje está ahí”. Riaño pone ejemplos en su libro como utilizar la palabra rapto en algunos cuadros para referirse a violaciones. “El único rapto que sucede en el museo es el de ese término, lo demás son violaciones”, sentencia el escritor, que insiste en que es necesario cambiar el relato del museo para convertirlo en un lugar accesible y coherente con la sociedad del 2020.

“Ahora mismo el Museo del Prado está diciendo que las mujeres no tienen capacidad para gobernar un país, está legitimando el techo de cristal, está legitimando que las mujeres sean tratadas como seres objetuales, las está tratando desde un punto de vista de víctimas invisibles”, defiende Riaño. El escritor se apoya en el uso de términos como rapto, en que las mujeres sean etiquetadas como meras musas en las salas del museo, en que los cuadros pintados por ellas sigan en los fondos y en que no se invierta en comprar arte pintado por mujeres.

Cómo cambiar el relato

Las páginas de Las Invisibles están llenas de ejemplos como el de la pintura de Rubens. En Judit en el banquete de Holofernes, de Rembrandt, Pedro de Madrazo cambia el titulo por Artemisa en 1843 y no se cambia hasta 2009 cuando se recupera a la heroína bíblica como protagonista. “Es un caso escandaloso y una prueba de que ese pasado machista no puede seguir actuando, porque actuó a conciencia contra las mujeres y el Prado tiene una oportunidad única para aliarse con la sociedad actual”, cuenta el escritor, que cree que mientras no lo haga la pinacoteca está expulsando a las mujeres de sus salas. No solo a las artistas, también a las ciudadanas.