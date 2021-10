Jorge Javier Vázquez lo vuelve a hacer: sale así vestido en 'Secret Story' y conquista a TODO Twitter

Europa Press via Getty Images

Europa Press via Getty Images Jorge Javier Vazquez en julio en Barcelona.

En Secret Story ya están de celebración, y para demostrarlo se han puesto sus mejores galas. La sorpresa ha llegado nada más comenzar el programa en Telecinco, donde el presentador, Jorge Javier Vázquez ha sorprendido con un look ambientado en Halloween.

En el primer tramo del programa el presentador lucía uno de sus habituales trajes. Todo normal hasta ese momento. Sin embargo, cuando el formato arrancó a las 22:00 Jorge Javier Vázquez hizo su aparición completamente irreconocible con un disfraz muy acorde para la ocasión: de bruja.

“Muy buenas noches y bienvenidos a la noche de brujas. Me he puesto mi mejor vestido porque la ocasión lo merece. Viviremos una gala de terror que los concursantes no olvidarán, lo van a pasar muy mal, muy mal”, fueron sus primeras palabras.

Poco después, el conductor del espacio apenas podía contener la risa comentando con la directora del programa su cambio radical: “María, por favor, ¿me puedes decir algo? Estás en shock”.